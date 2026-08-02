今日は2026年8月2日。マイナビニュースが毎日「今日の運勢」をお届けします。各星座の総合運・恋愛運・金運・仕事運・健康運におけるランキングとラッキーアイテムを紹介。何かの参考になれば幸いです。

運勢の見方

★今日の12星座占い・注目ポイント★

2026年8月2日の12星座占いでは、みずがめ座が総合運1位。最高の運気の中で、最高の達成感を味わうことができそうな日です。2位はかに座、3位はうお座。また、星5つと好調な星座は、恋愛運がふたご座とみずがめ座、金運がふたご座、いて座、みずがめ座、仕事運がふたご座、みずがめ座、うお座、健康運がやぎ座です。総合運だけでなく、恋愛運・金運・仕事運・健康運別の内容もチェックしてみましょう。