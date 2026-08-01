マインツのスポーツディレクター（SD）を務めるクリスティアン・ハイデル氏が、日本代表MF佐野海舟の去就について言及した。7月31日、イギリス紙『リヴァプール・エコー』やドイツメディア『OneFootball』などが伝えている。

現在25歳の佐野は、FC町田ゼルビアと鹿島アントラーズを経て、2024年夏にマインツへ完全移籍で加入。2シーズン連続でブンデスリーガ全試合に先発起用されるなど、2025－26シーズンは公式戦48試合出場で2ゴール5アシストを記録。FIFAワールドカップ2026では3試合に出場し、決勝トーナメント1回戦（ラウンド32）のブラジル代表戦では先制点を決める活躍を見せた。

そんな佐野のマインツとの現行契約は2028年6月30日までとなっているが、リヴァプールやアーセナル、トッテナム・ホットスパーといったプレミアリーグ勢から関心が寄せられていることが噂されており、今夏の去就には注目が集まっている。

そうした状況のなか、佐野の将来に関する質問をドイツ紙『ビルト』で受けたハイデル氏は「我々は公式発表するまで世間に知られないように移籍の準備を進めるのが常だ。そして通常、我々はそれを実現できている。噂や、名前が挙がっているクラブについてコメントするつもりはない」と詳細については避けつつ、マインツの現在の姿勢について次のように語った。

「佐野を売却する必要はないし、手元に残す余裕もある。もし彼が残留すれば、チームやクラブ、そして地域社会の多くの人々が喜ぶだろう。だが、マインツではいつものことだが、もし息をのむようなオファーが届けば、検討せざるを得ないね」

そして、佐野に対して「関心を持っているクラブがあるのは間違いない」とも明かしたハイデル氏は、5000万ユーロ（約91億円）以上を要求していると噂されている評価額に見合うオファーが届かなければ、残留する可能性が高いことを強調した。

「傑出した選手が移籍先として選ぶリーグがイングランドであることはよく知られている。我々の大きな強みは、彼が長期契約を結んでいることだ。だから何のプレッシャーもなく、急ぐ必要もない」

「オファーがあれば検討する。もし我々の見解として、その額が選手の市場価値に見合わないものであれば、佐野がさらに長く我々のところにとどまる可能性もある。現時点では、あらゆる可能性が開かれている。しかし、もちろん我々はその選手が大きな関心を集めていることを認識している」