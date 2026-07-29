一度フラれたけど諦められない…「再アタックしたい！」と悩む相談者へ“人生の先輩”からのアドバイス続々

フリーアナウンサーの住吉美紀がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生ワイドラジオ番組「Blue Ocean」（毎週月曜～金曜 9:00～11:00）。毎週金曜日に放送しているコーナー「沢井製薬 presents オトナのなんでも相談室」では、リスナーから届いたお悩みを、Blue Oceanリスナーのみんなで考えていきます。今回は、「断られてしまった1歳上の先輩に再アタックしたい」という22歳新社会人からの切実な相談を紹介しました。新社会人で、大学時代の1学年上の先輩に人生最大の恋をしています。在学時は恋愛感情がなかったのですが、卒業間近にふと先輩のことが頭に浮かぶようになり、恋愛対象として意識し始めました。先月末、一度食事に行き感触は悪くなかったのですが、次のお誘いをした際に勘づかれ、「恋愛的にはちょっと違う気がする」と言われてしまいました（その際、自分の気持ちは全て伝えました）。しかし諦めるつもりはありません。笑顔が素敵で優しく美しい大好きな人なので再アタックしたいです。複数回目のアタックで成功した方がいらっしゃれば、タイミングやアプローチの成功の秘訣を教えていただきたいです！（22歳 男性）この相談を受け、パーソナリティの住吉は「キュンキュンするメッセージですね！ Blue Oceanを頼ってくださりうれしいです」とコメント。「2度目の誘いにも応じたということは、人として一緒に過ごして楽しいと思ってらっしゃる証拠ですね。職種や忙しさも関わってきますが」と前置きしつつ、「しばらく一度忘れたかのように過ごし、しっかりと間を開けるのが一番です。細胞がリセットされるには3ヶ月かかるので、最低でも3ヶ月は開けたいですね」とアドバイス。その理由について住吉は、「人も生き物であり、追われると逃げる習性があります。追われている感を出さないためにも時間を置きましょう。関東平野という広いサバンナで（笑）、特定の1匹に何度も近づくと逃げられてしまいます。来年や年末にアプローチするつもりで一度離れてみてください。転職や卒業など相手の環境が変わる時期は心境も変化しやすく、『近くにいるありがたみ』に気づく狙い目です」と解説し、リスナーへ意見を呼びかけました。――今回の相談に対して、番組にはリスナーからたくさんのアドバイスが届きました。この記事では、その一部のメッセージを紹介します。まずは、アプローチの工夫や相手の好みを探る重要性についての声です。住吉さんの「追えば逃げる」は真理です。答えは「わなを張り巡らせる」こと。わなとは、自分自身が輝いて見える装置です。仕事を頑張る、暮らしを整える、魅力的な趣味をSNS発信するなど、自分を高める装置を作り、先輩の生きる道筋に散りばめてください。自分を磨くだけなのでノーリスクです。わなを作る時間がまさに住吉さんの言う「3ヶ月空ける期間」です。今すぐやってみてください！追伸：自分は同僚を射止めるために仕事と自分磨きを猛烈に頑張り、作戦は大成功しました！（千葉県 47歳 男性）恋愛の初手は求愛と同じで、相手が「好んでいるアピール方法を知る」ことが最優先です。例えば、歌を好む相手に情熱的なダンスを見せても「何だコイツ」と引かれるだけです。まずは相手の好みを探りましょう。（千葉県 47歳 男性 会社員）ーー続いては、一度引くことで相手に意識させる方法や、ライバルの存在から交際に発展したエピソードです。高校時代、タイプじゃない女子から連日猛アタックされ正直嫌でした。しかし急にアタックがやむと「あれ？ 来ないな」と心にぽっかり穴が空き、気づけば自分から話しかけてデートをしていました。押してダメなら引くのも手です。（東京都 34歳 男性 パート/アルバイト）学生時代、好きな相手に3年間片思いし、2度振られました。それでも伝え続けて3年越しに付き合えました。きっかけは、私に別の子から猛アプローチが届き、それに焦った相手が「今付き合わなきゃ」と思ったからです。人は誰かに取られそうになると急に気になる生き物です。（なお今の妻は別の方ですが、人生何があるか分かりません！ 応援しています!!）（千葉県 39歳 男性 会社員）「恋愛としては違う」と言われているのに追うと「話を聞いてくれない」と気持ちが遠のきます。「その気になったら声をかけてね」と伝えて一旦引きましょう。時間が解決するか、新しい恋が見つかるかもしれません。（千葉県 36歳 男性）ご自身の熱量は伝わりますが、先輩の趣味嗜好や好きな距離感、嫌うことをどれだけ把握していますか？ 再アタックは、より先輩の人となりに合わせてみるのが効果的です。（神奈川県 44歳 男性 自営業）ーーさらに、「恋愛対象外」と断られた状態から好転した実体験や、10年目を迎えたご夫婦からのメッセージも届きました。私もサークルの先輩に告白し「恋愛対象と思えない」と断られたので、「仲の良い先輩後輩でいましょう」と切り替えました。会えない期間も友達としてのLINEを3～4ヶ月続けたところ、相手から誘いがあり告白されて付き合いました。断られた状況からでもひっくり返ることはあります！（神奈川県 26歳 女性 会社員）大学時代、男友達から2日連続で告白され「選ぶ権利がある！」とこっぴどく断りました。しかし、彼は留学後も年1回会う際、好きという素振りを一切見せず、友達として接してくれました。その後、私が「恋愛したいな」と思った時に浮かんだのが彼でした。ダラダラ思いを伝えられず、気持ちを尊重してくれたから今があります。今年で結婚10年、本当に幸せです。（群馬県 39歳 女性 パート/アルバイト）＜番組概要＞番組名：Blue Ocean放送日時：毎週月曜～金曜9:00～11:00パーソナリティ：住吉美紀番組Webサイト： https://www.tfm.co.jp/bo/番組公式X：@BlueOceanTFM