チェルシーがブライトンに所属するイングランド人FWダニー・ウェルベックの獲得に迫っているようだ。29日、イギリスメディア『BBC』が伝えている。

近年は若手選手と長期契約を締結する補強方針を貫いていたチェルシーだが、新たに就任したシャビ・アロンソ監督は「能力やポジション、そしてチーム全体のバランスという点で、適切なバランスが必要であることは確かだ。我々は完成度の高いチーム、そして優れたチームを作りたいと考えている」と経験豊富な選手の必要性を明言。指揮官の意向もあり、クラブは11月に36歳となるウェルベックの獲得に乗り出している。

報道によると、すでに交渉は最終段階に到達しており、ウェルベックはメディカルチェック受診の許可を受けたとのこと。問題がなければ2028年6月末までの2年契約が締結され、来週から香港で行われるプレシーズンツアーに合流する見通しだ。移籍市場に精通するイタリア人ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏も、移籍成立が決定的となった際に用いる決まり文句「here we go!」とともに、チェルシーとブライトンが合意に達したことを強調している。

現在35歳のウェルベックはマンチェスター・ユナイテッドの下部組織出身で、2008－09シーズンにトップチームデビューを飾った。アーセナルとワトフォードでプレーした後、2020年10月にブライトンへ完全移籍加入。ここまで公式戦通算201試合出場51ゴール18ゴールという成績を残しており、プレミアリーグでは直近2シーズン連続で二桁得点を記録した。

また、チェルシーはブレントフォードからイングランド代表MFジョーダン・ヘンダーソンを獲得するべく交渉を進めており、フリートランスファーでの加入が期待される状況となっている。