カインズでは、2026年上半期にSNSで話題となったオリジナル商品8商品の人気No.1を決める「くらしに、ららら。総選挙2026」を7月31日まで開催している。投票した人の中から抽選で100人にカインズポイント1,000ポイントが当たるキャンペーンも実施中だ。

「洗えるパズルラグマット」や「そのまま植えられる野菜の培養土」など、カインズで話題を集めた人気商品の中から、お気に入りの1点に投票できる。

ノミネートされたのは、2026年上半期(1〜6月)にカインズ公式SNSで反響を集めたオリジナル商品8商品。8商品のInstagram動画の総再生回数は約1,000万回（7月13日時点）に達しており、SNSで話題になった商品の中から人気No.1を決める。

投票するには、特設サイトからLINE公式アカウントを友だち追加する必要がある。投票した人の中から抽選で100人にカインズポイント1,000ポイントをプレゼントする。

SNSで話題になった8商品

今回ノミネートされた商品は以下の8商品。

・洗えるパズルラグマット シャギー

・撒くだけで防草出来る人工砂

・5段階水流調整 ナノバブルシャワーヘッド

・取り付け簡単カーテンレール室内物干しハンガー

・火消シート 1.0×1.0m

・2WAYシャワーコネクター

・水切りスタンド付き吸水マット Sサイズ

・そのまま植えられる野菜の培養土15L

ノミネートされた8商品

中でも「洗えるパズルラグマット シャギー」「そのまま植えられる野菜の培養土15L」「取り付け簡単カーテンレール室内物干しハンガー」は、Instagramで約200万回前後の動画再生を記録するなど特に高い人気を集めた。防災グッズやキッチン用品、シャワーヘッドなど、暮らしに役立つ商品もラインアップしている。

SNSキャンペーンも実施

あわせてSNSキャンペーンも開催中。公式Xアカウント「となりのカインズさん」をフォローし、対象投稿をリポストすると、抽選で30人にノミネート商品の人気アイテムセットが当たる。

投票結果は9月上旬に発表予定。なお、投票するにはLINE公式アカウントの友だち登録が必要となる。