三井不動産商業マネジメントが運営する三井アウトレットパーク関東5施設(木更津、入間、幕張、多摩南大沢、横浜ベイサイド)は、8月7日～16日まで「MITSUI OUTLET PARK 真夏の冬コレ」を開催する。

MITSUI OUTLET PARK 真夏の冬コレ

夏にシーズンオフの冬物を驚きの価格で提供する限定セールで、ダウンジャケットやセーターといった冬の主役級アイテムをリーズナブルに入手できる。

ブルーレーベルでは、リバーシブルで楽しめる「ストレッチタフタリバーシブルダウンコート」（3万8,500円)、ブラックレーベルでは、軽量ダウンジャケット「クレストブリッジチェックコンビショートダウン」（2万7,500円)を販売する。いずれも取扱いは木更津・入間・幕張・横浜ベイサイド。

西川ダウンは、撥水性や防風性を備えた「SOLOTEXダウン」（2万6,400円)、ボリューミーなフェイクファーの「フェイクファーカラーサージロングダウン」（2万7,720円)を販売する。

ブルックス ブラザーズでは、「ミックフィールド キルティングベスト Made in UK」（4万3,120円)、「シェットランドウール クルーネックセーター Made in UK」（3万1,680円)を用意する。

ブルックス ブラザーズ「ミックフィールド キルティングベスト Made in UK」

各施設ではお盆休みに合わせた多彩なイベントを展開する。入間では8月8日～11日、クレヨンしんちゃんの謎解きラリーや撮影会を開催。横浜ベイサイドでは8月8日～16日、ラグジュアリー体験が当たるプレゼントキャンペーンを、8月11日～18日は子ども縁日を実施する。木更津ではジェフユナイテッド市原・千葉の試合に連動したショップ特典を用意する。

クレヨンしんちゃん オラのみつけてさがして★ラリーだゾ！ (c)臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK

木更津、多摩南大沢、幕張の各施設では、時間限定や次回使用可能なPayPayポイント還元クーポンを配付する。