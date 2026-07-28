イタリアサッカー連盟（FIGC）のジョバンニ・マラゴ会長は28日、ロベルト・マンチーニ氏が同国代表指揮官に就任することを発表した。同日、イタリアメディア『スカイ』が同会長のコメントを伝えている。

マラゴ会長は「監督にふさわしい人物は、ロベルト・マンチーニ氏だと考えた。彼こそが最良の選択だ」とコメント。さらにパオロ・マルディーニ氏の辞任に伴い空席となっていたテクニカルディレクター（TD）については、クラウディオ・ラニエリ氏が就任することも認めている。

なお、マンチーニ新監督とラニエリ新TDは、現地時間29日18時（日本時間30日1時）より就任記者会見を実施するという。

現在61歳のマンチーニ氏は、2018年から2023年にかけてイタリア代表を指揮し、2021年に行われたUEFA EURO 2020で同国を優勝に導いた。しかし、FIFAワールドカップ2022の欧州予選では敗退。2026年までの契約を全うするかと思われたが、2023年8月に突如として辞任を表明し、サウジアラビア代表の指揮官へ就任した。その後、2024年10月に同国代表指揮官を退任し、2025－26シーズンはカタールのアル・サッドを指揮。現在はフリーとなっていた。

3大会連続でFIFAワールドカップ出場を逃したイタリア代表。新監督の選定をめぐり、アンドレア・ピルロ氏の就任頓挫や、マルディーニTDとアドバイザーのレオナルド氏が就任からわずか16日で辞任するなど混迷を極めていたが、ようやくマンチーニ氏の復帰で決着がついた。