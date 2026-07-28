日本代表DF冨安健洋は、クリスタル・パレスのプレシーズンに帯同し、同クラブのトレーニングに参加しているようだ。28日、スポーツ専門メディア『ジ・アスレティック』が報じている。

2025－26シーズン限りでアヤックスを退団した冨安。現在は新シーズンを戦う新天地に注目を集めており、これまでセリエAのヴェネツィアなどが移籍先として候補に挙げられてきた。そんななか、現在はクリスタル・パレスへの今夏加入を見据え、トレーニングを行っている模様。同クラブはプレシーズンの一環としてコモへ遠征しており、冨安もその遠征に帯同しているという。

さらに同メディアは、今週の後半にクリスタル・パレスの選手として、親善試合に出場する可能性があると指摘している。クリスタル・パレスは現地で6チームが参加する『コモ・カップ』に参戦。現地時間28日にはグループステージでRCランス戦（フランス）とファマリカン（ポルトガル）対戦し、その後順位決定戦として同31日もしくは8月1日に1試合を控えている。

現在27歳の冨安は2021年夏にボローニャからアーセナルへ完全移籍を果たした。しかし、負傷に悩まされる日々が続くと、2025年7月に双方合意のもとで契約解除。約半年間の無所属期間を経て、2025年12月にアヤックスへ半年契約で加入し、9試合に出場した。日本代表にも約2年ぶりに復帰を果たし、FIFAワールドカップ2026では3試合に出場している。