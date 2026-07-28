今日の運勢 7月29日（水）「12星座占いランキング」第1位は天秤座（てんびん座）！ あなたの星座は何位？

2026年7月29日（水）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）7月29日（水）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は天秤座（てんびん座）！ あなたの星座は何位……？待ち望んでいた連絡が届くなど、ほっと安心できるようなことが起こりそう。今日は、明るい気分で過ごせるようです。普段やらない物事も楽しめるようなので、テキパキおこなってみましょう。困っていたことが解決へ向かうなど、気持ちがスッキリするようです。何だか開放的な気分になって、周りの人に何でもしてあげたくなりそう。日ごろの感謝の気持ちを伝えるのも良いでしょう。ワクワクした気分になれそうです。ちょっと寄り道して買い物をすると、素敵なアイテムを見つけることができるかも。美容に力を入れるのもおすすめ。新しい自分に出会えそうです。何をやっても上手くいく日。新しい活動などを始めている場合もだんだんと慣れてきて、周りの様子を見る余裕もありそう。グループワークなどをするときは、あなたの意見が役立つことでしょう。直感力を大事にしましょう。とくに、お金に関するアイデアがどんどんわいてくるかも。具体的にイメージしながらノートなどに書き留めておくと良いかも。恋愛は積極的になる方が上手くいきそう。今日は、行動力が開運の鍵。あれこれ悩まずに、動いてみる方が上手くいくようです。もし苦手なものがあるならば素直に打ち明けて。家族や友人に協力してもらうと良いでしょう。しっかりとした計画を立てると上手くいくようです。忙しいスケジュールのなかでも、一歩一歩進んでいけるようにしましょう。また、自分にとって重要な人との関係も大切にしてみて。自分磨きや自己表現を楽しみましょう。趣味に時間を費やして、自分らしさをアップデートしてみると良いかも。気になる相手がいる場合は、自分自身が楽しんでいることを話してみると、共感してもらえそう。今日は、まったりと過ごせるようです。自然のなかで過ごすのもおすすめ。色々じっくり観察し、心が感じるままに、絵を描いたり、詩を作ったりするのも楽しそうです。素敵なものはSNSなどで披露するのもアリ。ついつい怠けたくなってしまいそう。仕事なども退屈に感じてしまい、ぼーっとしてしまう可能性があります。メリハリをつけるために、プチ目標を持つなど自分を鼓舞するようなことを行ってみましょう。焦らずゆっくり進むことを意識してみましょう。深く悩んでしまいそうなときは、一旦そのことから距離を置くのも大切。リフレッシュできる時間を設けて、自分を労るようにしてみて。やる気はあるけれど、空回りしてしまうかも。ちょっとやり方を変えてみるなど、臨機応変に取り組んでみて。今夜は夜ふかしをせず、寝室の環境を整えて、ぐっすり眠るようにしましょう。我慢していることがあると、一気に爆発してしまいそう。そうなる前に本音を伝えるなど、できることをやってみて。爽やかな香りやお茶で気分を入れ替えるのも良いでしょう。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/