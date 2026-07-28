マンチェスター・シティが、クロアチア代表DFヨシュコ・グヴァルディオールとの契約を2031年夏まで延長するようだ。27日、移籍市場に精通するイタリア人ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏が伝えている。

現在24歳のグヴァルディオールは、2023年8月にライプツィヒからマンチェスター・シティに移籍すると、1年目からスタメンの座をつかみ、チームの守備を支えてきた。2025－26シーズンこそ負傷により公式戦25試合の出場にとどまったが、FIFAワールドカップ2026では実戦復帰し、クロアチア代表として4試合に出場していた。

グヴァルディオールはクラブとの契約を2028年夏までの2年間を残しているなか、ロマーノ氏によると、同選手はクラブとの契約を2031年夏まで延長し、正式な手続きをすべて完了させたとのこと。また、給与も新契約の締結に際して引き上げられたとしており、近いうちに公式発表があるとも伝えている。

マンチェスター・シティは、イングランド代表FWフィル・フォーデン、ウズベキスタン代表DFアブドゥコディル・クサノフとの契約延長を発表している。地元メディア『マンチェスター・イブニング・ニュース』によれば、さらにベルギー代表FWジェレミー・ドク、ポルトガル代表DFマテウス・ヌネスの2名にも、新シーズンでこれまで通りのパフォーマンスを発揮すれば、契約延長のオファーが提示される見込みだと報じている。