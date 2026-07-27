今日の運勢 7月28日（火）「12星座占いランキング」第1位は乙女座（おとめ座）！ あなたの星座は何位？

2026年7月28日（火）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）7月28日（火）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の橘冬花（たちばな・ふゆか）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は乙女座（おとめ座）！ あなたの星座は何位……？物事のバランスが崩れているように感じてしまうこともあるかもしれません。迷いがある時ほど、自分が納得できる選択を大切にすることが必要なタイミングです。自分に正直な判断を重ねることで、望む未来へと自然につながっていくでしょう。自分が本当に感じていることに目を向ける時間を持つことが大切です。焦って結論を出そうとせず、心の整理を重ねることで、少しずつ本来の感覚を取り戻せるでしょう。自分自身を信じる気持ちを大切にするほど、進むべき道も自然とはっきり見えてきます。答えを見つけようとするよりも、今の自分にできることへ目を向けることが大切なタイミングです。少し環境を変えたり、人との関わりの中で新しい気づきを得ることで、停滞していた流れも動き始めるでしょう。視点を広げることが、次の一歩へ進む力につながっていきます。自分の心と丁寧に向き合うことが大切なタイミングです。今はすべてをはっきりさせようと焦るよりも、目の前にある小さな気づきや違和感を大切にしてみましょう。時間の経過とともに見えていなかったことが少しずつ明らかになり、本当に進むべき方向も自然と定まっていきます。不安の先には、新しい安心と確かな一歩が待っているでしょう。これまで積み重ねてきた経験や想いが、未来へ進むための大切な力となるタイミングです。一度立ち止まっていたことにも新しい動きが生まれ、自分にとって本当に必要な答えが見えてきそうです。新たな可能性が広がっていきます。勇気を持って次の一歩を踏み出すことで、運命はより良い方向へ動き始めるでしょう。関係を見直し、より心地よいつながりを築くための大切な時間です。無理に周りへ合わせるよりも、自分の気持ちを大切にしながら向き合うことで、本当に信頼できるご縁が見えてくるでしょう。一つひとつの関係を丁寧に育てていくことが、心から安心できる人間関係や新しい喜びへとつながっていきます。自分を大きく成長させるきっかけの時間がありそうです。考え方や新しい視点を受け入れることで、自分にはなかった可能性にも気づけそうです。一つひとつの経験を前向きに積み重ねていくことで、自信や実力も自然と磨かれていきます。乗り越えた先には、今まで以上に大きなチャンスが待っているでしょう。自分にとって本当に大切なものを見極めるための時間がやってきそうです。すべてに応えようとするのではなく、守るべきものや優先したいことを整理することで、心にも余裕が戻ってくるでしょう。自分のペースを大切にしながら進むことで、少しずつ本来の力を取り戻し、前向きな流れへとつながっていきます。周りの人への思いやりや包容力が自然と伝わり、信頼関係も深まりやすいタイミングです。相手の気持ちを尊重しながらも、自分の本音を大切にすることで、人間関係はさらに穏やかで心地よいものへと育っていくでしょう。心の安定が、新しいご縁や嬉しい出来事を引き寄せる力となってくれます。自分の力を発揮しやすいタイミングです。これまで身につけてきた経験や知識、人とのご縁が一つにつながり、思い描いていたことを形にする力が高まっていくでしょう。まずは行動を始めることで、流れは少しずつ動き出します。自分の可能性を信じて一歩踏み出した先には、新しいチャンスや嬉しい展開が待っているでしょう。諦めかけていたことや心の中に残っていた想いと、もう一度向き合う機会が訪れそうです。過去へ戻るというよりも、以前とは違う視点で物事を見つめ直すことで、新たな可能性に気づけるタイミングです。今の自分だからこそ選べる道や答えが少しずつ見えてくるでしょう。心の中で感じている違和感に目を向けることで、本当に必要な変化が少しずつ見えてきます。急激にすべてを変えようとしなくても、小さな見直しを積み重ねることで流れは着実に整っていくでしょう。勇気を持って向き合った先には、これまでより安心して進める未来が待っています。今は、流れが止まっているのではなく、次の展開へ向けて整える時間でもあります。焦って結果を求めるよりも、今できる準備や見直しを大切にすることで、少しずつ運気は好転していくはずです。この時間を丁寧に過ごした先に、新しいチャンスや良い巡り合わせが訪れるでしょう。■監修者プロフィール：橘冬花（たちばな・ふゆか）東京・池袋占い館セレーネ所属。最も当たる占い師＝「的中王」の称号をかけ、最強の占い師を決定するテレビ番組「THE 的中王」（中京テレビ）で「的中王2024」に輝く。SATORI電話占いにて、3年連続で殿堂入りし、プレミアム殿堂入りに。レイキヒーリングやシンギングボールヒーリングのヒーラーとしても活躍中。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/