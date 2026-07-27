江原啓之「あの世に持って帰れるものは…」語学力より大切な“生き方”を語る

スピリチュアリストの江原啓之がパーソナリティをつとめ、番組パートナーの奥迫協子とお送りするTOKYO FMのラジオ番組「Dr.Recella presents 江原啓之 おと語り」。今回の放送では、海外渡航やワーキングホリデーを巡る悩みについてのリスナーからのメッセージに、江原が温かいアドバイスを贈りました。私の甥っ子は、現在大学1年生です。学校生活に満足していないのか、休学してワーキングホリデーで、海外で働きたいと言っています。英語が流暢に話せれば賛成ですが、勉強は苦手だし、英語は中学英語もままならない状態だと思います。海外に行けば話せるようになると思っているのか、苦慮しています。お金もかかるし、危険な目に遭ったらと思うと日本で充実した生活を送ってほしいです。何かご助言がありましたら大変幸いです。（43歳、女性）わたしは、薬剤師の資格はありますが、現在は無職です。昔から海外に憧れがあり、ワーキングホリデーに挑戦したいと思っています。ですが、親はとても保守的で、否定的なところがあり、「遊びにしか見えない」「現実逃避だ」「今必要なのは薬剤師としてのキャリアアップではないか」「自分のことしか考えてない、家族のことを考えたことがあるか」などと強く反対します。薬学部に進んだのも親の勧め、途中で合わないと感じながらも、期待に応えたい気持ちでここまで頑張ってきました。薬剤師になった後も、つらい経験をしながら働いてきました。振り返ると、ずっと親の期待に応えるために頑張ってきたように感じています。過去に、外国人の恋人を紹介しようと母に相談した際、「異国の人には拒絶反応が出る」と言われました。親なりの心配なのだと思う反面、親の理想を押し付けられているようにも感じています。これから親とどう向き合っていけばいいのでしょうか。（28歳、女性）――渡航先の語学力や親の反対に悩む2人に対し、江原は「行くことに意義があるんじゃないですか」と優しく背中を押します。江原：行って暮らせば英語はある程度身に付くと思うんだけれども、実はそんなに英語の語学力は伸びませんよ。私もね、ずっと過去にロンドンに長くいたことがあるんですよ。あのね、暮らす分には英語はいらないの。一番語学を進歩させるには、コミュニケーションという意欲。「この人と関わりたい」とか「もっとお話ししたい」とか。例えば若い人だったら恋人とデートしたいとか、そういうのが語学の発達につながるんです。普段生活しているだけだと、例えば語学学校に行くでしょう？ そうすると、やたら日本人がいて日本人と喋っちゃったりするわけ。それに日本人って恥ずかしいから、語学学校でもあんまり話さないのね。文法とか考えちゃって。ラテン系の人なんて、同じ学校でもめちゃくちゃでも話しますよ。すごいですから。だから意欲。興味があること。こっちの方が重要だと思うの。私の知っている人でね、ロンドンで「Please」と「How？」の二言くらいだけで生きている人がいるの（笑）。「ください」だったら「Please」と言えば大体そうでしょ？「How？」だって「いくら？」とか、いくらでください、それだけで生活ができちゃっているの。あとはもう、手振りで何とでもなっちゃうみたいな。それで暮らしているの。大丈夫！ 全然大丈夫！――続いて、親の過干渉や理想の押し付けに悩む相談者さんに対しても、江原は「過保護」という共通点を指摘しつつ、人生の本質について語りかけました。江原：共通して言えるのは、過保護なんだよね。過保護が歪むとこういうことを言うんだなってすごく思っちゃった。「自分のことしか考えていない、家族のことを考えたことがあるか」って、海外に行くことがそんなに家族に影響するの？ って。そんなことを言っちゃったら、何にもできないじゃない。人生、あの世に持って帰れるものって「経験と感動」しかないんですよ。お金とか、持っていけないからね。それよりも、1つでも多くいろんなものを見たり聞いたりすることのほうが大事。ワクワクしたり、不安になったり。私もロンドンでね、向こうで知り合った人にずっと「遊びにおいで」と言われて、お家に泊まりがけで行くときにバスターミナルに行ったの。ハイス（Hythe）という場所なんだけど、通じないわけ。チケットを買うところで「ハイス」と言ったら「What's？ Ice（アイス）？」とかね、いろんな何通りも言ったの。「ハイス!!」とかね、イントネーションが違うのかなと思って、何通りも言ってチケット1枚買うのに5分くらいかかっっちゃったの。本当に「ハイス⤵」「ハイス⤴」「ハイス!!」とかなんかいろんな言い方をして（笑）。そうしたら最後に向こうが「Oh！ Hythe（ハイス）!!」って。「え？ ハイスって言ったよね？ 俺？」と思いながらもね。でもね、そういうのも経験と感動。やっぱりこういうときに懐かしい思い出話ができるじゃないですか。だから、そういうことを大事にした方がいいという風に思います。＜番組概要＞番組名：Dr.Recella presents 江原啓之 おと語り放送日時：TOKYO FM／FM 大阪 毎週日曜 22:00～22:25、エフエム山陰 毎週土曜 12:30～12:55出演者：江原啓之、奥迫協子