Mrs. GREEN APPLE、米津玄師、Number_i、Snow Man、SixTONES…「COUNTDOWN JAPAN 音楽チャート」今週のTOP10（7月25日（土）付）

グランジ・遠山大輔と潮紗理菜がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜13:00～13:53）。7月25日（土）の放送では、JFN各局のオンエア回数、CDセールス、Spotify、Apple MusicのWeeklyチャートポイント、リスナーからのリクエストを集計した“全国NO.1 FMヒットチャート”TOP10（7月25日（土）付）を発表しました。

■10位：ヤバイTシャツ屋さん「アルゴリズムの犬」

初登場！7月29日（水）にCDリリースされる6枚目のアルバム『Magical Tank-top Parade』のリード曲がランクイン。ヤバイTシャツ屋さんは、今年がメジャーデビュー10周年イヤーとなります。

■9位：乃木坂46「是非に及ばず」

初登場！ 7月22日にリリースされた42枚目となるシングルがランクイン。センターは5期生・一ノ瀬美空が務めています。

■8位：M!LK「You!Joy!Parade!」

初登場！ 7月17日に配信リリースされた新曲がランクイン。5ヵ月連続リリース企画の第4弾で、マクドナルドの新テレビCM「ポケモン30周年バーガー」篇のCMソングに起用されています。

■7位：SixTONES「マイオンリー」

初登場！ 7月12日に配信リリースされた新曲がランクイン。こちらは、メンバーの松村北斗が主演を務めるドラマ「告白 -25年目の秘密-」（日本テレビ系）の主題歌です。

■6位：椎名林檎「裸」

初登場！ 7月10日に配信リリースされたドラマ「ラストノート」（フジテレビ系）の主題歌がランクイン。椎名林檎は、10月から11月にかけて7会場11公演を巡る全国ツアーを開催します。

■5位：Snow Man「グッタイム」

先週2位から3ランクダウン↓ 7月6日に配信リリースされたシングル曲が2週連続でランクイン。

■4位：Number_i「BUGS LIFE」

先週3位から1ランクダウン↓ 7月13日に配信リリースされた神宮寺勇太プロデュースの楽曲が2週連続でランクイン。Number_iは、9月23日（水）に同曲も収録されている4枚目のシングル「REBON / BUGS LIFE / DIGITAL GIRL」をリリースすることを発表しています。

■3位：米津玄師「夜鷹」

先週6位から3ランクアップ↑ 7月13日に配信リリースされた映画「キングダム 魂の決戦」の主題歌が2週連続でランクイン。米津玄師は、11月から約1年半ぶりとなる全国ツアーをスタートさせます。

■2位：Vaundy「かげろう」

ランキング圏外から再登場！ 8月5日（水）に開幕する「第108回 全国高等学校野球選手権大会」の2026年ABC夏の高校野球応援ソング／「熱闘甲子園」テーマソングで、7月24日に同曲のミュージックビデオが公開されました。

そして、今週の第1位は……？

■1位：Mrs. GREEN APPLE「Brand New」

2週連続で第1位！ 9月30日（水）にリリースされる6枚目のオリジナルフルアルバムに同曲が収録されることが発表されています。

――ほかにも、番組ではゲストパートに秦 基博さんが登場！ 7月7日に配信リリースされた新曲「ひとひら」などについて伺いました。

＜番組概要＞

番組名：ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN

放送エリア：TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット

放送日時：毎週土曜 13:00～13:53

パーソナリティ：遠山大輔（グランジ）、潮紗理菜

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/countdownjapan/

番組公式X： @JA_CDJ