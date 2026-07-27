定期預金を上手に活用し、「損をしない人」にはどのような共通点があるのでしょうか。今回は、定期預金で損をしない人に共通する考え方や習慣について元銀行員の筆者が解説します。

◆定期預金で損をしない人の共通点とは？

定期預金で損をしない人には、大きく3つの共通点があります。

まず1つ目は、できるだけ中途解約をしないことです。

定期預金は中途解約しても元本は保証されていますが、中途解約利率が適用されるため、本来受け取れる予定だった利息より少なくなることがあります。

一方、定期預金を上手に活用している人は、あらかじめ使う予定を考えて預けているため、中途解約をする機会が少なく、満期まで運用して予定どおりの利息を受け取っています。

2つ目は、預金金利に関心を持っていることです。

銀行によって定期預金の金利は異なりますし、同じ金融機関でも商品によって金利が違うことがあります。

定期預金で損をしない人は、取引している金融機関だけでなく、他の金融機関の金利や商品にも目を向け、自分に合った定期預金を選んでいます。

3つ目は、分散して預け入れていることです。

条件のよい定期預金があれば、メインバンク以外の金融機関を利用する人もいます。また、1つの定期預金にまとめるのではなく、金額を分けて預けることで、中途解約が必要になるリスクを減らしている人も少なくありません。

◆預け入れる金融機関にも目を向けよう

高金利の定期預金を見つけても、その銀行まで行くために交通費や手間がかかるようでは、結果としてコストがかさんでしまうこともあります。

定期預金で損をしない人は、自宅や勤務先の近くにある金融機関やネット銀行なども上手に活用し、余計なコストをかけないよう工夫しています。

今回は、定期預金で損をしない人に共通する代表的なポイントをご紹介しました。

どれも特別なことではありません。できることから少しずつ取り入れ、自分に合った定期預金の活用方法を考えてみてはいかがでしょうか。

文：飯田 道子（ファイナンシャルプランナー）

金融機関勤務を経てFP（CFP、1級FP技能士）を取得。独立系FPとして、各種相談業務やセミナー講師、執筆活動などを行っている。金運アップやポジティブお金など、カラーセラピーと数秘術を取り入れたアドバイスも得意。

文＝飯田 道子（ファイナンシャルプランナー）