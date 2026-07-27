チェルシーを率いるシャビ・アロンソ監督が、新加入のイングランド代表MFモーガン・ロジャーズについて言及した。27日、クラブの公式サイトが同指揮官のコメントを伝えている。

チェルシーは今月21日にアストン・ヴィラからロジャーズを完全移籍で獲得したことを発表。7年契約を締結し、クラブは移籍金を公表していないものの、イギリスメディア『BBC』や『スカイスポーツ』はイングランド人最高額となる1億1700万ポンド（約255億円）の移籍金で獲得したと報じている。

X・アロンソ監督は、ロジャーズの補強について「間違いなく素晴らしい契約」と絶賛しつつ、同選手のスタイルについて以下のように語った。

「一番の長所は柔軟性があることだ。彼はストライカーの近くや10番のポジションといったいわゆる“ポケットポジション”でのプレーを得意とするが、左サイドや右サイドでプレーした経験を持っている。彼は自分のプレーやリズムを楽しんでいるし、周りの選手たちとも良好な関係を築けると確信している。うまくいけば、チームのプレーの質を向上させることができるだろう」

またチェルシーの10番を背負い、ロジャーズの親友でもあるイングランド代表MFコール・パーマーとの共存についても注目を集めるが、指揮官は次のように見解を示している。

「私には計画と構想があり、彼らがうまく連携できると信じている。良い組み合わせは必要だからね。バランスを取れて、特別な才能を持つ選手たちが適切なポジションで優れたコントロールを発揮することができれば、ボールを持っている時も、ボールを持っていない時も、より競争力を高めることができるはずだからね。我々はより強くなる必要があるんだ」