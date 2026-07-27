「自由研究が決まらない」「親では教えられない」――そんな悩みを抱える小学生と保護者に向けて、医師がテーマ選びから研究の進め方までサポートする「自由研究おたすけドクター」が8月1日から始まる。

医師監修プラットフォーム「メディコレWEB」を運営するメディコレは、小学生の夏休みの自由研究を医師が個別にサポートする「自由研究おたすけドクター」を8月1日～31日に実施する。40以上の診療科の医師がチャット形式でテーマ選びや研究の進め方、まとめ方まで相談に応じる。対象は小学生とその保護者で、先着100人が無料で利用できる。

同プログラムは昨年に続き2回目の開催。今年は実施期間を8月いっぱいまで拡大した。2025年の参加者アンケートでは、満足度は5点満点中4.6、医療・健康への関心が高まったと回答した人は87.5%だったという。

熱中症や睡眠など身近なテーマを研究

自由研究のテーマ例としては、

・熱中症を予防しよう――暑さ指数(WBGT)と体調の関係

・睡眠と集中力の関係

・手洗いの効果を「見える化」

・心拍数はどんなときに変わる?

・血圧のひみつ

・「うんち」から体を考える

・目の錯視実験

・レントゲンやCTの仕組み

など、子どもの生活に身近な医療・健康分野を用意。申し込み後は研究テーマに応じた医師とマッチングし、チャット形式で個別にサポートを受けられる。

昨年は「熱中症のしくみ」や「腸内フローラ」をテーマにした研究に医師が伴走。校内理科展への出展が決まった事例もあったという。