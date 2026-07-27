7月25日と26日、人気サッカーゲーム『eFootball』の公式eスポーツ世界大会『eFootball Championship 2026 World Finals』がタイのバンコクで開催。コンソール部門（PlayStation 5）、モバイル部門の世界一がそれぞれ決定した。

7大会目となった今年は、世界200以上の国と地域から過去最多となる約4521万人が予選に参加。それぞれの部門でオンライン予選を勝ち上がった16名ずつ、計32名が世界一の座をかけたグループステージ、決勝トーナメントに臨んだ。

コンソール部門ではブラジルのFUTEASY_10選手（使用チーム；ミラン）、イタリアのETTORITO選手（使用チーム：ドルトムント）が対戦。ファーストレグを2－1で制したFUTEASY_10選手が、セカンドレグを2－2で逃げ切り、2戦合計4－3の接戦を制して優勝となった。

モバイル部門ではモロッコのYassine Ettadlaoui選手（使用チーム：バルセロナ）、ブラジルのRentao選手（使用チーム：バルセロナ）が対戦。ファーストレグを2－2で終えると、セカンドレグはRentao選手が得点を重ねる一方的展開に。結局セカンドレグは3－0、2戦合計5－2でRentao選手が世界一となった。

この結果、両部門ともブラジルが制することに。最後はスペシャルゲストとして登壇した元イングランド代表FWウェイン・ルーニー氏から両者にトロフィーが渡されている。

【動画】ブラジルが両部門で世界一に