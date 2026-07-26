江原啓之「チャラチャラしたアホですよ」「結婚される彼女も気の毒！」“独身アピール男”の裏切りに傷つく女性にかけた言葉とは？

スピリチュアリストの江原啓之がパーソナリティをつとめ、番組パートナーの奥迫協子とお送りするTOKYO FMのラジオ番組「Dr.Recella presents 江原啓之 おと語り」。今回の放送では、職場での深い絆を信頼していたにもかかわらず、突然の「裏切り」の結婚報告に苦しむ女性からの悲痛なメッセージに、江原と奥迫が痛快かつ温かいアドバイスを送りました。私はある男性と4年前に職場で出会いました。男性は私の1つ上で、高校教師です。とてもひょうきんな方で、話していると楽しくて、すぐに仲良くなりました。ただ、男女関係はなく、3年半以上、毎日LINEをしたり、仕事後にご飯に行ったり、海に行ったり、お花見をしたり、蛍を見に行ったりと、楽しい時間を過ごしていました。男性との繋がりが日常になっていた今年の3月末に、男性から突然、「プライベートで話がある」とLINEで言われました。朝イチに職場で話を聞くと、彼は20年近く交際している彼女がいて、入籍すると言われました。突然すぎてビックリして、その場はおめでとうございますと伝えましたが、時間が経つにつれ、喪失感や絶望感、彼からの裏切りのような気持ちがわきあがり、仕事中に男性を呼び出し、私や彼女に不誠実ではないかと責めました。今後、プライベートな話はしないと告げ、今は仕事上の話しかしておらず、職場の雰囲気は悪くなり、お互い、居心地が悪くなっています。私は仕事上でも、プライベートでも、その男性を信頼していて、また、日常のLINEでも、男性は独身生活をアピールするような内容を送ってきていました。私は隣に大切な彼女がいることなんて想像もしていませんでした。私はどうやって前を向けば良いか、そして、このまま暗い雰囲気のまま仕事をすべきか、悩んでいます。アドバイスをいただきたいです。――あまりにも身勝手な男性の振る舞いに、番組パートナーの奥迫は「そういう方と結婚しなくて良かったんじゃないかなと思いました。お嫁さんの立場になっても相談者さんの立場になっても、どちらにも不誠実な方です。今後もこういうことが続くことを考えたら、本当に結婚されなくて良かったです！」と断言。江原もこれに100％同意しました。江原：仰る通りですよね。私もそう思う。っていうか、「とてもひょうきんな方で……」じゃなくて、チャラチャラしたアホですよ、こんなの。早く分かって良かったじゃない。奥迫：良かったです。私もそう思います。江原：ねえ。そんな男を見抜けなかった自分を恥じるべき。それでいて仰るように、結婚される彼女も気の毒ですね。奥迫：そうなんですよ。こういうことってなかなか……本当に嫌ですね。江原：私はね、他にも（同じようなことをされている女性が）いると思う。奥迫：なるほど！江原：うん。もう、色んなところを物色して、（49歳）にもなって何かチャラチャラと「俺様はモテるな～」なんて（勘違いしているのでしょう）。アホな高校教師ですわ。社会性がないのね、こういう人ってね。だけど、こんな男と結婚しなくて良かったじゃない。奥迫：良かったですよ！ もう、それを糧にして前を向いて。江原：そうですよ。美しくそのまま去って、自分から捨てる感じで。カツ丼の二杯でも食べて。奥迫：カツ丼（笑）！ 良いですね！江原：あんみつも付けちゃって。お酒を飲めるならビールもカッとお腹に流し込んで、「ごちそうさん！」とか言ってね、蕎麦屋さんで（笑）。それで良いと思う。奥迫：良いですね。すっきりします！江原：これ以上、こんな男と関わっていたら自分が腐る。だから、いじめてやろうとか、何か考えたくもなるだろうけれど、自分が腐るから。奥迫：その時間がもったいないですから。江原：もったいない！ それで絶対、他でもやってるから。LINEとかで。チャラチャラした男ですよ、こいつは。だけど、その結婚される方は気の毒ね。別れちゃうと思うよ、20年も付き合っておいてそんなことしているんだから。いやぁ、良かった、良かった。おめでとうございます！＜番組概要＞番組名：Dr.Recella presents 江原啓之 おと語り放送日時：TOKYO FM／FM 大阪 毎週日曜 22:00～22:25、エフエム山陰 毎週土曜 12:30～12:55出演者：江原啓之、奥迫協子