パリ・サンジェルマン（PSG）に所属するフランス代表FWブラッドリー・バルコラは、同クラブとの契約延長交渉を打ち切ることにしたようだ。26日、フランスメディア『レキップ』が報じている。

報道によると、バルコラはFIFAワールドカップ2026終了後までにPSGとの契約延長に関する結論を出す構えであったようだが、数カ月に渡る熟考の結果、PSGとの契約延長交渉を辞めることにした模様。同クラブからは大幅な給与アップを提示されていたものの、現在は前線の控えに甘んじていることから、スポーツ的な判断で決めたことが伝えられている。

バルコラとPSGの現行契約は2028年6月30日まで残されているが、この決断により今夏の退団につながる可能性が浮上。ウイングの補強を目指す、リヴァプール、アーセナル、バイエルンが関心を寄せているという。

また、イギリス人ジャーナリストのベン・ジェイコブ氏によると、PSGはバルコラを1億7000万ユーロ（約315億円）と極めて高く評価しているようだ。これは、アストン・ヴィラからチェルシーへ移籍したイングランド代表MFモーガン・ロジャーズやノッティンガム・フォレストからマンチェスター・シティに加入した同MFエリオット・アンダーソンの移籍金を基準に設定された金額だとされている。さらに、移籍市場に精通するイタリア人ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏は、リヴァプールが4月から獲得競争をリードしていると伝え、同クラブが獲得のポールポジションに立っているとの見解を示した。

現在23歳のバルコラは、リヨンの下部組織出身で2021年11月にトップチームデビューを飾った。2023年夏にPSGへ完全移籍を果たすと、これまでクラブ通算152試合出場39ゴール37アシストをマークし、UEFAチャンピオンズリーグ連覇など計12個のタイトル獲得に貢献。2025－26シーズンは、公式戦49試合に出場し13ゴール7アシストを記録したものの、デジレ・ドゥエ、ウスマン・デンベレ、フヴィチャ・クヴァラツヘリアがファーストチョイスとして選ばれることが多く、交代カードの1番手としての起用も多かった。