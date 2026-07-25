25日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した大矢明彦氏が、首位・ソフトバンクに大逆転勝ちした2位・西武について言及した。

西武は2－6の6回にソフトバンク先発・大津亮介を攻め立て、先頭のカナリオ、渡部聖弥の連続四球、小島大河の中安で満塁のチャンスを作ると、仲三優太がライト前に適時打で大津をマウンドから引き摺り下ろす。代わったヘルナンデスから西川愛也、滝澤夏央の連続適時打で1点差に迫ると、石井一成の犠飛で同点に追いつく。ヘルナンデスのボークで二、三塁とすると、林安可の犠飛で勝ち越し、さらにヘルナンデスのこの日2つ目のボークで三塁走者が生還してこの回、6点を奪い逆転。このリードを守りきり、8－6で勝利した。

大矢氏は「若さっていいなと感じさせますよね。俺でアウトにならないように気迫が感じられましたね。下位打線が引っ張っていって得点に結びついて、ソフトバンクから勝ちを取った内容のゲームでしたよね。西武らしい見事な勝ち方だったと思いますよ」と絶賛し、「負けたかなというゲームをこれだけ繋いで、西武らしい勝ち方だったと思いますね」と振り返った。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』