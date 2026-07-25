セルティックは、ボデ／グリムトに所属するデンマーク代表FWカスパー・ホグの獲得をめぐり、合意に達したようだ。25日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が報じている。

報道によると、セルティックはクラブ史上最高額となる1100万ポンド（約24億円）の移籍金でホグを獲得することで合意に達した模様。契約期間は2030年6月30日までとなり、1年間の契約延長オプションも付帯するという。メディカルチェックは数日以内に予定されていると伝えられている。

セルティックでは、日本代表FW前田大然がプレミアリーグに昇格を果たしたイプスウィッチへの移籍が決定。これに伴い、前線の補強が必須となっており、昨シーズンのUEFAチャンピオンズリーグで躍進したボデ／グリムトのストライカーを迎え入れることになる。なお、同メディアによると、セルティックは冬の移籍市場でもホグの獲得を目指していたようだが、ボデ／グリムトがCLに勝ち進んでいたことから実現しなかったようだ。

現在25歳のホグは、母国デンマークのクラブを渡り歩き、2024年1月にスターベクIFからボデ／グリムトへ完全移籍で加入。センターフォワードを主戦場にこれまでクラブ通算103試合出場54ゴール22アシストを記録している。昨シーズンのCLでは、12試合で5ゴール3アシストの成績を収め、クラブのノックアウトフェーズ・ラウンド16進出に貢献。マンチェスター・シティ、アトレティコ・マドリード、インテルなどのビッグクラブからも得点を奪った。