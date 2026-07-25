夏のボーナスの時期になると、自分の収入を意識する人も多いのではないでしょうか。そこで気になるのが、同世代の「平均年収」。この記事では、20代（20～24歳・25～29歳）の平均年収を、男女別・業種別に、国税庁のデータから分かりやすく紹介します。

◆20代の平均年収は？

国税庁の「令和6年分 民間給与実態統計調査」では、民間の事業所における年間の給与の実態が年代や事業所規模、企業規模別などで分かります。

なお、同調査での給与とは、1年間の給料・手当、および賞与の合計額を指し、給与所得控除前の収入金額のこと。通勤手当などの非課税分は含まれません。また、調査対象は、民間の事業所に勤める給与所得者（パート・アルバイト、役員を含む）で、従業員1人の事業所から5000人以上の企業まで幅広く調査しています。

この調査による20代の平均年収を見てみましょう。

20代前半（20～24歳）の平均年収は277万円、20代後半（25～29歳）は407万円でした。20代前半から後半にかけて、130万円ほど増えることが分かります。

続いて、男女別に見ていきましょう。男性の場合、20代前半は295万円、20代後半は438万円でした。一方、女性は20代前半が258万円、20代後半が370万円です。20代のうちは男女の差は比較的小さいものの、後半になると男性のほうがやや高くなる傾向が見られます。

◆【業種別】20代の平均年収

次に、業種別に20代の平均年収を見てみましょう。

業種によって、平均年収には差があります。20代前半・後半ともに高いのは電気・ガス・熱供給・水道業や金融業、保険業で、後半では530万円ほどになります。一方、宿泊業、飲食サービス業などは、他の業種と比べて低めの傾向が見られます。

◆まとめ

今回は、20代の平均年収を男女別・業種別に紹介しました。平均年収は、一部の収入が高い人によって全体が引き上げられ、多くの人の実感より高めに出ることがあります。また、年収の感じ方は、ライフステージや置かれた環境によっても変わるもの。平均の数字だけに一喜一憂せず、自分のライフプランに合った年収を目指していきましょう。

＜参考＞

国税庁「令和6年分 民間給与実態統計調査」

文＝All About 編集部