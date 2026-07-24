今日の運勢 7月25日（土）「12星座占いランキング」第1位は射手座（いて座）！ あなたの星座は何位？

2026年7月25日（土）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）7月25日（土）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師のムクルさんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は射手座（いて座）！ あなたの星座は何位……？あなたらしくいることで、運気がアップしていきます。まわりの人たちの意見や考えに流されず、あなたがどう感じるか、どう思うかを重視して選択していくことで良い展開がやってくるでしょう。広い価値観をもって物事を捉えていくことで、運気が上がっていくでしょう。ご自身がどう考えるかだけでなく、まわりの人たちの意見を取り入れて行動していくと、良い流れがやってきそうです。あなたの中の情熱に従いましょう。あなたの胸が熱くなることは何でしょうか？ワクワク、ドキドキするような感覚が出てきたら、迷わずその方向に向かっていくと良いでしょう。あなたの心の中にある本当の望みに意識を向けましょう。今までは、無理だと諦めていたようなことでも、あなたのポジティブなインスピレーションによって、希望の扉が開かれるかもしれません。ロマンチックな気持ちを大切にすることで、運気が上がっていく日です。恋愛映画を観たり、ロマンス小説を読んだり、愛のバラードを聴いたりするのも良いでしょう。心がときめくことに触れていくことで、良い展開がありそうです。今日は思考がクリアになる日です。集中力が高まるので、早めにやるべきことを終わらせておくことで、さらにキャリアアップやレベルアップに繋がることに時間を使えるでしょう。将来のことについて考えると良い日です。ご自身の理想の未来像をイメージしていきましょう。なりたい自分がはっきりすることで、今、何をしていくべきかも明確になっていきそうです。ヨガや瞑想をしていくことで、運気がアップする日です。今日はご自身に向き合う時間をつくりましょう。静かな場所に身を置いて、ご自身の心の声に耳を傾けていくことで良い展開がやってきそうです。今日は懐かしさが運気アップのキーワードです。子どもの頃に好きだったものを食べたり、幼い頃に憧れたアニメを見たりするのも良いでしょう。昔馴染みに連絡をしてみるのも良いですよ。あなたの才能に気づく日です。いくら時間を使っても苦に感じることがなくできることはありませんか？日常的に自然にしていることの中に、あなたの才能は隠れているかもしれません。異性からの人気が高まる日です。出会いを求めている方は、おしゃれをしてお出かけをしてみましょう。良いことがあるかもしれません。出会いを求めていない方は、注意が必要です。ワーク・ライフ・バランスを考えると良い日です。最近のあなたは頑張りすぎてはいませんか？お仕事ばかりに意識を向けるのではなく、プライベートも充実させていくことで良い流れがやってきそうです。あなたが天の愛をはっきりと理解することができるように、スピリチュアルな目覚めがもたらされています。あなたが持っている透視能力は、いろいろな形で現れていることでしょう。何となくぼんやりとイメージが浮かぶ、夢、実際にある場所が気になる、オーラやエネルギー体が見える、幻影を見るなど、どの透視能力もすべてが美しく異なった形で現れます。透視能力を楽しんで、信頼してください。ただ、愛を持って、透視したものを見るという意図をはっきりと持ってください。あなたがみるものは、愛あるものだけなのです。■監修者プロフィール：ムクル（mukulu）池袋占い館セレーネ所属。SATORI電話占いで月間No.1に輝き、その後殿堂入り占い師に。最強の占い師を決定するテレビ番組『THE 的中王』（中京テレビ）で『的中王2025』に輝く。母方の親戚がクリスチャンということもあり、幼少期から聖書を愛読し、天使の存在を身近に感じながら育つ。「天使の声」をメッセージとして伝えている。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/