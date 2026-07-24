物価高や夏のレジャーなどの出費が重なる季節、家計を改善するために支出を削り、収入を上げるために「年収」に目が向く人も少なくないでしょう。

今回は、国税庁のデータをもとに年代別・男女別の平均年収を紹介します。これからのマネープランを立てる参考にしてみてください。

◆令和6年の平均年収は？

国税庁の「令和6年分 民間給与実態統計調査」によると、令和6年（2024年）の1年を通じて民間企業で働いて給与（※）を受け取った人（給与所得者）は5137万人で、その平均給与額は478万円でした。

男女別に見ると、男性は2925万人で平均587万円、女性は2212万人で平均333万円でした。

※1年間の給料・手当、および賞与の合計額を指し、給与所得控除前の収入金額のこと。通勤手当などの非課税分は含まれません。

※調査対象は、民間の事業所に勤める給与所得者（パート・アルバイトを含む）で、従業員1人の事業所から5000人以上の企業まで幅広く調査しています。

◆年代別の平均年収

年代別に平均年収を見てみましょう。20代前半は277万円ですが、20代後半になると407万円と、130万円アップします。その後も年齢とともに上がっていき、最も高いのは55～59歳の572万円でした。60～64歳以降は下降していきます。

次に、男性の平均年収です。20代前半は295万円、最も高いのは55～59歳の735万円です。男性のピーク値735万円は、男女合わせたピーク値572万円よりも163万円高い金額です。

一方、女性の平均年収は、男性とは少し違う動きをします。最も高いのは25～29歳の370万円で、男性のように年齢とともに大きく上がることはありません。25～29歳から55～59歳までは300万円台が続いているのが特徴です。

平均年収はあくまで目安ですが、データでは男女ともに60代以降は年収が下がっていきます。自身のライフプランに合わせて、計画的に老後資金の準備をしておくと安心かもしれませんね。

＜参考＞

国税庁「令和6年分 民間給与実態統計調査」

文＝All About 編集部