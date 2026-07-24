「あまり好きじゃない」「生きているなかで極力…」松雪泰子が告白した“苦手なこと”とは

「人生的に……」俳優の松雪泰子が23日、都内で行われたテレビ朝日系連続ドラマ『大空港～GATE24～』(毎週木曜21:00～)の制作発表記者会見に登壇。自身の“好きではないこと”を明かした。

松雪泰子

板垣李光人、冬でも裸足で現場に行くこだわり明かす

同作は、国の境界線(ボーダー)となる空港が舞台。税関職員・森万智(趣里)をはじめ、各省庁から集められたメンバーからなる新設部署・GATE24が、日本の平和と安全を守るために奮闘する。

GATE24の生みの親である内閣官房国境管理改革室参事官・杉原美都里を演じる松雪は、「なかなか初めての試みの設定ですし、私も『どういうふうにGATE24のみなさんを支えていくべきか』と思いながら現場で関わっています」と撮影時の心境を吐露。続けて、「新たなGATE24の中で、各キャラクターが変化していくのがこの作品の魅力になっていると思います」と見どころを語った。

会見では、登壇者が自身のこだわりを明かすトークも実施。松雪は、板垣李光人が冬でも裸足で撮影現場に行くというこだわりを明かすと「私も裸足派です」と同意し、さらに、「“着替え”というものが、人生的にあまり好きじゃなくて。生きているなかで、極力着替えたくない、というこだわりがございまして……」と告白した。

さらに、「ファッションは好きだけど、着替え自体はあまり好きではないので、演劇の稽古のときも、できるだけ着替えなくていいようにジャージで行ったりします」と、移動時のファッション事情を明かしていた。

会見には松雪、板垣のほか趣里、眞栄田郷敦も登場した。

『大空港～GATE24～』あらすじ

税関職員・森万智(趣里)をはじめ、空港の各部署からメンバーが集められた新設部署「GATE24」。近年の国際犯罪の巧妙化や訪日外国人の急増により空港の入管や税関の現場が困難を極めるなか、迅速かつ一括対応を可能にするべく縦割りの構造を排除した内閣官房直属のスペシャルユニットとして誕生したが、壮大な構想とは裏腹に、GATE24に割り当てられたのは空港の隅の小さな審査ブースで、まるで“空港審査の補欠”のような扱い。しかも、入国審査官・早見圭一郎(眞栄田郷敦)と税関職員・松山篤志(板垣李光人)は「入管」「税関」の縄張り意識から、チーム立ち上げ早々に対立の様相を見せる。

そんななか、GATE24で早見が審査していた外国人夫婦が、日本に来る前に別の国で入国を拒否されていたことが判明。その理由は不明で犯罪の可能性も拭えないことから、首席審査官・深澤然(柳葉敏郎)と内閣官房国境管理改革室参事官・杉原美都里(松雪泰子)の指示のもと、万智、早見、松山は協力して“人”と“モノ”の両側から慎重に調べることに。