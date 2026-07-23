日本ハムが9点差で西武に勝利

先発投手：日本ハムは北山　亘基が6回1失点の好投（7安打3奪三振）、西武の隅田　知一郎は4回4失点で敗戦投手 得点経過： 2回裏：西武が1点を追加 3回表：日本ハムが3点を追加 4回表：日本ハムが4点を追加 注目選手：西武のＴ・ネビンが1本塁打の活躍、西武の平沢　大河が3安打の活躍、日本ハムの野村　佑希が1本塁打、3打点、2得点の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 88 49 38 1 .563 -
2 巨人 89 48 39 2 .552 1
3 ヤクルト 89 42 46 1 .477 7
4 DeNA 89 38 48 3 .442 10
5 広島 86 34 48 4 .415 12
6 中日 91 36 54 1 .400 14

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 90 56 33 1 .629 -
2 西武 93 52 38 3 .578 4
3 日本ハム 94 52 42 0 .553 6
4 オリックス 91 44 45 2 .494 12
5 ロッテ 87 40 44 3 .476 13
6 楽天 89 36 52 1 .409 19