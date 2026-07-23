【心理テスト】周囲は気づいている!? あなたの“隠れ”「ずる賢さ」診断

（監修者：東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師 草彅健太（くさなぎ・けんた）さん）
【質問】
動物たちが暮らす森にやってきたあなた。
今日はキツネ・サル・オオカミと一緒に、ボードゲームを始めようとしています。
まずは、誰がどの順番でプレイするか、手番を決めることになりました。
さて、あなたは何番手を選びますか？次の中から1つ選んでください。
1． 1番手
2． 2番手
3． 3番手
4． 4番手
【解説】
この心理テストでわかることは、あなたの「隠れ・ずる賢さ」です。
ここに登場する動物は、ズバリ「ずる賢さ」を暗示しています。この勝負の場でどのポジションを取ろうとするかは、あなたが人付き合いの中で、いつもやっている立ち回りそのもの。どうやって「自分が悪者にならずに得をしようとするか」が、しっかり表れてしまうのです。
【解答】 1．1番手……隠れ・ずる賢さ15％
自分から堂々と動く、まっすぐなあなた。ずる賢いというよりも、しっかり根回しするタイプです。意図が明確なので、周囲からの信頼も厚いでしょう。ただ、その正直さゆえに、抜け目ない人に出し抜かれてしまうことも。お人好しが過ぎないように気をつけて。
2．2番手……隠れ・ずる賢さ90％
自分の見せ方が誰よりも上手なあなた。場の空気を読み、好印象を自然に演出しています。さりげなく被害者ポジションに回って、自分が悪者にならないよう立ち回るのも得意かも。ただし、やり過ぎると本当に大事なところで足元をすくわれるので注意を。
3．3番手……隠れ・ずる賢さ75％
決定的な役回りを、人へ譲るのが上手なあなた。あえて目立たない位置に身を置き、言い出しっぺや悪者にならないように立ち回ります。その世渡り上手さは見事ですが、ここぞという時に自分の意志を示せると、もっと深い信頼を得られるでしょう。
4．4番手……隠れ・ずる賢さ40％
一歩引いて場を眺めている、冷静なあなた。自分から焦って動くことはなく、周りの出方をじっくり見てから判断するタイプです。ただ、いつも様子見に徹していると「あの人は当てにならない」と思われてしまうことも。時には、自分から動いてみましょう。
＊
ずる賢さは、生き抜く力。大切なのは、その力を誰かを欺くためではなく、自分と周りの人を守るために使うことです。
■監修者プロフィール：草彅健太（くさなぎ・けんた）
池袋占い館セレーネ所属。メンタルケアカウンセラー。鑑定件数は若い女性を中心に7,000件を超え、占いイベントやアプリの監修も手がける。また、イベントMCや声優としても活動しており、芸能関係者からの依頼も多い。
Webサイト：https://selene-uranai.com/
YouTube：https://youtu.be/UHrZuZcHTj4