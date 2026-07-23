9月にデビューするベントレーの新モデル「トルカル」、その名に込められた意味は？

ベントレーの製品ラインナップに本年9月に新たに追加される、アーバンラグジュアリーSUVかつベントレー初のフル電動モデルシリーズの名称が発表された。その名は「トルカル」。コンチネンタルGT、フライングスパー、ベンテイガに続く、第4のモデルラインとしてラインナップに加わることになる。

トルカルという名称は、特別な自然景観に着想を得たものだ。スペイン・アンダルシア地方の町アンテケラにある奇岩の山「エル・トルカル」は、幾重にも重なった石灰岩の岩層、断崖、迷路のような地形で知られる壮大な自然遺産で、ユネスコの世界遺産にも登録されている。古代人が暮らしたといわれる山は、何百万年にもわたり自然の力によって形成され、現在もなお変化を続けている。

また、「トルカル」という言葉はラテン語の”torquere”（ねじる、ひねる）に由来し、現代英語の「torque（トルク）」の語源にもなっている。つまり、トルカルという名称には、ベントレーが107年間体現してきた特徴の一つである「effortless progression（力強く滑らかな前進）」という意味合いも込められているのだ。

ベントレーのフランク＝ステファン・ヴァリザー会長兼CEOは次のように述べている。

「107年にわたり、ベントレーは究極に完成された自動車を作り続けてきました。effortless performance（余裕あるパフォーマンス）、卓越した快適性、最高級の天然素材を用いた英国伝統の職人技、そして魂を感じさせるサウンド。新型トルカルは、それらすべての重要な領域で新たな基準を打ち立てるモデルでありベントレー史上最も熟考されて生み出された車かもしれません」

ベントレー・トルカルは2026年9月23日にロンドンで公開される予定だ。続報を楽しみに待ちたい。