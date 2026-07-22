金利が上がるというニュースを耳にした人は多いと思いますが、金利が上昇すると銀行ではどのようなことが起こるのでしょうか。今回は、金利上昇時に銀行で起こる主な変化について、元銀行員の筆者と共に考えてみましょう。

◆預金だけでなく貸出金利にも影響する

金利が上がると、定期預金や普通預金などの預金金利が上がることに目が向きがちです。

しかし、影響を受けるのは預金だけではありません。貸出金利も見直されることがあります。

貸出金利が上昇した場合、商品によっては、すでに借り入れをしている人の返済額に影響が出ることがあります。借り入れがある人は、自分が利用しているローンの金利タイプなどを確認しておくと安心です。

◆借入可能額に影響することも

金利が上がると、住宅ローンなどでは総返済額が増えるため、借入可能額が変わる場合があります。

そのため、できるだけ多く借りたいと考えている人にとっては、金利上昇が購入計画に影響する可能性もあります。

住宅ローンを利用する際は、借りられる金額だけでなく、無理なく返済できる金額かどうかも考えることが大切です。

◆金利上昇時は預金もローンも見直しのタイミング

住宅ローンの審査は、年収や勤務先、返済負担率など、さまざまな条件をもとに行われます。

特にマイホームは一生に一度ともいわれる大きな買い物です。購入を検討している人は、金利の動向も踏まえながら計画を立てるとよいでしょう。

一方、預金では金利が上昇したタイミングは、預け先や預け方を見直すよい機会になります。

また、ローンを検討している場合は、固定金利と変動金利の特徴を比較し、自分に合った商品を選ぶことが大切です。

金利が上昇する局面では、預金と借り入れの両方に目を向け、自分のライフプランに合った選択を心がけてみてはいかがでしょうか。

文：飯田 道子（ファイナンシャルプランナー）

金融機関勤務を経てFP（CFP、1級FP技能士）を取得。独立系FPとして、各種相談業務やセミナー講師、執筆活動などを行っている。金運アップやポジティブお金など、カラーセラピーと数秘術を取り入れたアドバイスも得意。

文＝飯田 道子（ファイナンシャルプランナー）