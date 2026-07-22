箱根に新たなリゾートが誕生。「HOTEL THE MITSUI HAKONE」2026年12月に開業決定

三井不動産および三井不動産リゾートマネジメントより、箱根・小涌谷に誕生する新たなラグジュアリーホテル「HOTEL THE MITSUI HAKONE」が発表された。かつて三井家の別荘が群をなして存在した小涌谷の地に位置する本ホテルは、「HOTEL THE MITSUI KYOTO」に続く、HOTEL THE MITSUIブランド2つ目のホテルとなる。

【画像】豊かな緑に包まれ、温泉に浸かり、清流のせせらぎに癒される「HOTEL THE MITSUI KYOTO」が12月に開業（写真16点）

大自然に囲まれた気持ちの良い敷地には、約45mの高低差や美しい原生林といった豊かな地形がそのまま息づいており、箱根の自然を丸ごと感じられる特別な空間が広がっている。

緑豊かなアプローチを抜け、エントランスの大屋根をくぐると、目の前には浅間山の雄大な絶景が。世界的デザイン事務所「Yabu Pushelberg」による自然と調和した上質なインテリアが、訪れる人々を非日常へと誘う空間に仕上がった。

126室の客室すべてに天然温泉を完備しているほか、レストランやスパ「サーマルスプリング」、離れ「四季庵」など多彩な施設が備わっている。「日本の美しさと」というブランドコンセプトのもと、箱根の自然・食・温泉・文化が織りなす極上のリゾート体験を堪能できる施設だ。

なお、本ホテルの開業予定日は2026年12月15日（火）。宿泊予約受付は、2026年7月15日(水)より開始している。

HOTEL THE MITSUI HAKONE

https://www.hotelthemitsui.com/ja/hakone/