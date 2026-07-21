Mrs. GREEN APPLE、Snow Man、Number_i、BE:FIRST、米津玄師…「COUNTDOWN JAPAN 音楽チャート」今週のTOP10（7月18日（土）付）

グランジ・遠山大輔と潮紗理菜がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜13:00～13:53）。7月18日（土）の放送では、JFN各局のオンエア回数、CDセールス、Spotify、Apple MusicのWeeklyチャートポイント、リスナーからのリクエストを集計した“全国NO.1 FMヒットチャート”TOP10（7月18日（土）付）を発表しました。初登場！ 7月8日に配信リリースされた新曲がランクイン。9月には、Billboard Liveツアーを大阪府、東京都、台北（台湾）で開催します。初登場！ 7月1日に配信リリースされた楽曲で、テレビアニメ「ONE PIECE HEROINES」の主題歌です。7月5日には、初のアジアツアーのファイナル公演がおこなわれました。初登場！ 7月29日（水）にリリースされる両A面シングル「FLASHBULB / 花束」のうちの1曲で、テレビアニメ「花ざかりの君たちへ」第2期オープニングテーマとして書き下ろされました。初登場！ 7月3日に配信リリースされた楽曲で、テレビアニメ「ワールド イズ ダンシング」オープニングテーマです。初登場！ 7月13日に配信リリースされた楽曲で、現在公開中の映画「キングダム 魂の決戦」の主題歌です。初登場！ 6月22日に配信リリースされた楽曲が、オンエア好調でランクイン。 MAZZELは、10月から全国20ヵ所を巡るファンミーティングツアーを開催します。先週1位から3ランクダウン↓ 7月1日にリリースされた10枚目のシングルが3週連続でランクイン。初登場！ 7月13日に配信リリースされた神宮寺勇太プロデュースの新曲がランクイン。初登場！ 7月6日に配信リリースされた楽曲で、今年度5度目のオリコン週間デジタルシングルランキング1位を獲得しました。そして、今週の第1位は……？初登場！ 7月13日に配信リリースされた楽曲が第1位！ こちらは7月31日（金）に日米同時公開される映画「スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ」の日本版主題歌として書き下ろされた楽曲です。――ほかにも、番組ではゲストパートに多次元制御機構よだかが登場！ 7月1日にリリースされたファーストフルアルバム『LAPLACEL』について伺いました。＜番組概要＞番組名：ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN放送エリア：TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時：毎週土曜 13:00～13:53パーソナリティ：遠山大輔（グランジ）、潮紗理菜番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/countdownjapan/番組公式X： @JA_CDJ