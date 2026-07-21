今日は2026年7月21日。マイナビニュースが毎日「今日の運勢」をお届けします。各星座の総合運・恋愛運・金運・仕事運・健康運におけるランキングとラッキーアイテムを紹介。何かの参考になれば幸いです。

★今日の12星座占い・注目ポイント★

2026年7月21日の12星座占いでは、おとめ座が総合運1位。あなたの魅力も実力も最高に輝く日！2位はみずがめ座、3位はてんびん座。また、星5つと好調な星座は、恋愛運がおとめ座とやぎ座、金運がかに座、おとめ座、やぎ座、仕事運がおとめ座、てんびん座、やぎ座、健康運がしし座です。総合運だけでなく、恋愛運・金運・仕事運・健康運別の内容もチェックしてみましょう。