今日は2026年7月19日。マイナビニュースが毎日「今日の運勢」をお届けします。各星座の総合運・恋愛運・金運・仕事運・健康運におけるランキングとラッキーアイテムを紹介。何かの参考になれば幸いです。

★今日の12星座占い・注目ポイント★

2026年7月19日の12星座占いでは、しし座が総合運1位。願ってもない話が舞い込んできたり、努力してきたことで目標を達成できたりと「やった！」と言いたくなる出来事が重なりそうな運気。2位はやぎ座、3位はおとめ座。また、星5つと好調な星座は、恋愛運がしし座といて座、金運がふたご座、しし座、いて座、仕事運がしし座、おとめ座、いて座、健康運がかに座です。総合運だけでなく、恋愛運・金運・仕事運・健康運別の内容もチェックしてみましょう。