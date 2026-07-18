中日が4点差で巨人に勝利

先発投手：中日は涌井秀章が6回2/3回1失点の好投（12安打6奪三振）、巨人の竹丸和幸は6回3失点で敗戦投手 得点経過： 4回表：中日が2点を追加 6回表：中日が1点を追加 7回裏：巨人が1点を追加 注目選手：巨人の松本剛が3安打、巨人の泉口友汰が3安打、中日のM・サノーが1本塁打、2打点の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 83 46 36 1 .561 -
2 巨人 84 45 37 2 .549 1
3 ヤクルト 84 41 42 1 .494 5
4 DeNA 84 35 46 3 .432 10
5 広島 81 32 45 4 .416 11
6 中日 86 33 52 1 .388 14

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 84 51 32 1 .614 -
2 西武 88 49 36 3 .576 3
3 日本ハム 89 49 40 0 .551 5
4 オリックス 85 42 41 2 .506 9
5 ロッテ 82 39 40 3 .494 10
6 楽天 84 34 49 1 .410 17