中日が4点差で巨人に勝利
先発投手：中日は涌井秀章が6回2/3回1失点の好投（12安打6奪三振）、巨人の竹丸和幸は6回3失点で敗戦投手 得点経過： 4回表：中日が2点を追加 6回表：中日が1点を追加 7回裏：巨人が1点を追加 注目選手：巨人の松本剛が3安打、巨人の泉口友汰が3安打、中日のM・サノーが1本塁打、2打点の活躍。
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|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|83
|46
|36
|1
|.561
|-
|2
|巨人
|84
|45
|37
|2
|.549
|1
|3
|ヤクルト
|84
|41
|42
|1
|.494
|5
|4
|DeNA
|84
|35
|46
|3
|.432
|10
|5
|広島
|81
|32
|45
|4
|.416
|11
|6
|中日
|86
|33
|52
|1
|.388
|14
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|84
|51
|32
|1
|.614
|-
|2
|西武
|88
|49
|36
|3
|.576
|3
|3
|日本ハム
|89
|49
|40
|0
|.551
|5
|4
|オリックス
|85
|42
|41
|2
|.506
|9
|5
|ロッテ
|82
|39
|40
|3
|.494
|10
|6
|楽天
|84
|34
|49
|1
|.410
|17