中日が4点差で巨人に勝利

先発投手：中日は涌井秀章が6回2/3回1失点の好投（12安打6奪三振）、巨人の竹丸和幸は6回3失点で敗戦投手 得点経過： 4回表：中日が2点を追加 6回表：中日が1点を追加 7回裏：巨人が1点を追加 注目選手：巨人の松本剛が3安打、巨人の泉口友汰が3安打、中日のM・サノーが1本塁打、2打点の活躍。

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。

(c) 2026 Japan Baseball Data Inc.