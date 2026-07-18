西武・楽天、6回終了で2-2の同点
2回に楽天がマッカスカーの適時打で先制、3回に西武が追いつく。5回に楽天・太田のソロHRで再びリードを奪うも、6回に西武・石井の打点で追いつき、6回終了時点で2-2の同点。互いに一歩も譲らない展開が続く。
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「西武ライオンズ」のニュースまとめ
「楽天ゴールデンイーグルス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|83
|46
|36
|1
|.561
|-
|2
|巨人
|84
|45
|37
|2
|.549
|1
|3
|ヤクルト
|84
|41
|42
|1
|.494
|5
|4
|DeNA
|84
|35
|46
|3
|.432
|10
|5
|広島
|81
|32
|45
|4
|.416
|11
|6
|中日
|86
|33
|52
|1
|.388
|14
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|84
|51
|32
|1
|.614
|-
|2
|西武
|88
|49
|36
|3
|.576
|3
|3
|日本ハム
|89
|49
|40
|0
|.551
|5
|4
|オリックス
|85
|42
|41
|2
|.506
|9
|5
|ロッテ
|82
|39
|40
|3
|.494
|10
|6
|楽天
|84
|34
|49
|1
|.410
|17