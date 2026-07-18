ＤｅＮＡ、ヤクルトに６点リード

ＤｅＮＡは４回裏に佐野、林の活躍で３点、５回裏にも佐野、林、エンカーナシオンの打撃で３点と、２イニングで計６点を奪い、ヤクルトを大きく突き放した。佐野は３安打２打点と攻守で貢献している。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 83 46 36 1 .561 -
2 巨人 84 45 37 2 .549 1
3 ヤクルト 84 41 42 1 .494 5
4 DeNA 84 35 46 3 .432 10
5 広島 81 32 45 4 .416 11
6 中日 86 33 52 1 .388 14

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 84 51 32 1 .614 -
2 西武 88 49 36 3 .576 3
3 日本ハム 89 49 40 0 .551 5
4 オリックス 85 42 41 2 .506 9
5 ロッテ 82 39 40 3 .494 10
6 楽天 84 34 49 1 .410 17