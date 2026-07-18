今日の運勢 7月19日（日）「12星座占いランキング」第1位は双子座（ふたご座）！ あなたの星座は何位？

2026年7月19日（日）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）7月19日（日）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の莉瑠（リル）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は双子座（ふたご座）！ あなたの星座は何位……？恋愛運が好調で、好きな人と仲良くなれたり、チャンスが訪れたりしそうな1日です。趣味や楽しい時間も充実しやすいので、好きなことにとことん時間を注ぐのも良さそうです。好調な運気で気持ち良く過ごすことができそうです。今日は直感が冴えやすいので、何かを選択する際は自分の感覚を信じて進めてみましょう。成長に繋がる運気で学びがありそうです。今日は視野を広く持って過ごすことを心掛けてみましょう。海外に関することにも意識を向けられると思わぬ発見がありそうです。対人運が好調です。今日はパートナーとの絆が深まりやすくコミュニケーションが活発な1日となりそうです。普段は話しづらいこともこのタイミングで伝えてみると良さそうです。友達との時間、趣味が充実しやすく楽しい1日となりそうです。SNSで発信をすると良い反応が返ってきそうです。ラッキーフードはナッツ類とスナック菓子。コミュニケーションがテーマの日です。今日は色々な価値観を持った人と出会えそうな1日となりそうです。積極的に交流を進めていきましょう。マイペースに過ごせると良い日です。家でのんびりと過ごしたり、部屋の片付けや書類の整理をするのも良さそうです。夜はゆっくりとお風呂に浸かることもおすすめです。仕事の忙しさが目立ちそうですが、頑張りすぎには注意です。今日は何かに取り組む時は、完璧を求めすぎないように気をつけましょう。金運が好調です。今日はショッピングに出かけたり、カフェでゆっくりと過ごす時間を持ったりするのも良さそうです。財布の中の整理も心掛けてみましょう。内省がテーマです。今日はこれまでの半年間を振り返ってみることで、今後の目標や新たな気づきがありそうです。瞑想をしてみるのもおすすめです。日頃の疲れを癒せると良い日です。今日はマッサージを受けたり、心と身体が整う時間を持つようにしましょう。夜は早めに寝ることがおすすめです。モヤモヤした気持ちが出やすい日なので、今日は無理をしないようにしましょう。お寺へお参りをしたり、気分がすっきりしそうな場所へ出掛けたりするのもおすすめです。今日は直感を信じて行動できると良い日です。思い浮かぶ場所があれば訪れてみましょう。■監修者プロフィール：莉瑠（リル）東京・池袋占い館セレーネ所属。10代で占いに出会い、勉強、コミュニケーションなどの苦手な部分を克服。成績も最下位からトップに。OL、芸能活動を経て、悩みやコンプレックスを持つ方に寄り添いたいと本格的に占いの世界に進出。SATORI電話占い月間ランキング連続1位。占いコンテンツ『莉瑠と龍神様の絶対神託』リリース。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/