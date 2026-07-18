日本ハム、オリックスに4点リード

日本ハムは2回に先制、4回に2点、5回に1点を追加し、4-0とリードを広げている。吉田、野村、清宮がそれぞれ打点を挙げ、攻撃を牽引した。オリックスは反撃の糸口を見いだせていない。

【スタメン】

オリックス: 1(左)西川　龍馬 2(一)山中　稜真 3(遊)紅林　弘太郎 4(中)中川　圭太 5(指)森　友哉 6(二)太田　椋 7(右)来田　涼斗 8(捕)若月　健矢 9(三)野口　智哉 10(投)Ｓ・ジェリー

日本ハム: 1(左)水谷　瞬 2(遊)水野　達稀 3(指)Ｆ・レイエス 4(右)万波　中正 5(中)吉田　賢吾 6(三)野村　佑希 7(一)清宮　幸太郎 8(捕)進藤　勇也 9(二)奈良間　大己 10(投)細野　晴希

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「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ
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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 83 46 36 1 .561 -
2 巨人 84 45 37 2 .549 1
3 ヤクルト 84 41 42 1 .494 5
4 DeNA 84 35 46 3 .432 10
5 広島 81 32 45 4 .416 11
6 中日 86 33 52 1 .388 14

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 84 51 32 1 .614 -
2 西武 88 49 36 3 .576 3
3 日本ハム 89 49 40 0 .551 5
4 オリックス 85 42 41 2 .506 9
5 ロッテ 82 39 40 3 .494 10
6 楽天 84 34 49 1 .410 17