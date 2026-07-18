日本ハム、オリックスに4点リード
日本ハムは2回に先制、4回に2点、5回に1点を追加し、4-0とリードを広げている。吉田、野村、清宮がそれぞれ打点を挙げ、攻撃を牽引した。オリックスは反撃の糸口を見いだせていない。
【スタメン】
オリックス: 1(左)西川 龍馬 2(一)山中 稜真 3(遊)紅林 弘太郎 4(中)中川 圭太 5(指)森 友哉 6(二)太田 椋 7(右)来田 涼斗 8(捕)若月 健矢 9(三)野口 智哉 10(投)Ｓ・ジェリー
日本ハム: 1(左)水谷 瞬 2(遊)水野 達稀 3(指)Ｆ・レイエス 4(右)万波 中正 5(中)吉田 賢吾 6(三)野村 佑希 7(一)清宮 幸太郎 8(捕)進藤 勇也 9(二)奈良間 大己 10(投)細野 晴希
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「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ
「オリックスバッファローズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|83
|46
|36
|1
|.561
|-
|2
|巨人
|84
|45
|37
|2
|.549
|1
|3
|ヤクルト
|84
|41
|42
|1
|.494
|5
|4
|DeNA
|84
|35
|46
|3
|.432
|10
|5
|広島
|81
|32
|45
|4
|.416
|11
|6
|中日
|86
|33
|52
|1
|.388
|14
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|84
|51
|32
|1
|.614
|-
|2
|西武
|88
|49
|36
|3
|.576
|3
|3
|日本ハム
|89
|49
|40
|0
|.551
|5
|4
|オリックス
|85
|42
|41
|2
|.506
|9
|5
|ロッテ
|82
|39
|40
|3
|.494
|10
|6
|楽天
|84
|34
|49
|1
|.410
|17