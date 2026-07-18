日本ハム、オリックスに4点リード

日本ハムは2回に先制、4回に2点、5回に1点を追加し、4-0とリードを広げている。吉田、野村、清宮がそれぞれ打点を挙げ、攻撃を牽引した。オリックスは反撃の糸口を見いだせていない。

【スタメン】

オリックス: 1(左)西川 龍馬 2(一)山中 稜真 3(遊)紅林 弘太郎 4(中)中川 圭太 5(指)森 友哉 6(二)太田 椋 7(右)来田 涼斗 8(捕)若月 健矢 9(三)野口 智哉 10(投)Ｓ・ジェリー

日本ハム: 1(左)水谷 瞬 2(遊)水野 達稀 3(指)Ｆ・レイエス 4(右)万波 中正 5(中)吉田 賢吾 6(三)野村 佑希 7(一)清宮 幸太郎 8(捕)進藤 勇也 9(二)奈良間 大己 10(投)細野 晴希

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