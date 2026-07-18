中日、3点リードで後半戦へ

中日は4回表にサノーの2点適時打、6回表に細川のソロホームランで3点を挙げた。先発投手陣が巨人打線を無失点に抑え、3-0とリード。巨人は松本が3安打と奮闘するも、あと一本が出ず苦しい展開。

【スタメン】

巨人: 1(三)浦田　俊輔 2(左)松本　剛 3(遊)泉口　友汰 4(一)Ｂ・ダルベック 5(捕)岸田　行倫 6(二)吉川　尚輝 7(中)Ｔ・キャベッジ 8(右)知念　大成 9(投)竹丸　和幸

中日: 1(中)岡林　勇希 2(左)細川　成也 3(遊)村松　開人 4(一)Ｍ・サノー 5(三)石川　昂弥 6(二)田中　幹也 7(右)Ｊ・ボスラー 8(捕)木下　拓哉 9(投)涌井　秀章

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 83 46 36 1 .561 -
2 巨人 84 45 37 2 .549 1
3 ヤクルト 84 41 42 1 .494 5
4 DeNA 84 35 46 3 .432 10
5 広島 81 32 45 4 .416 11
6 中日 86 33 52 1 .388 14

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 84 51 32 1 .614 -
2 西武 88 49 36 3 .576 3
3 日本ハム 89 49 40 0 .551 5
4 オリックス 85 42 41 2 .506 9
5 ロッテ 82 39 40 3 .494 10
6 楽天 84 34 49 1 .410 17