中日、3点リードで後半戦へ
中日は4回表にサノーの2点適時打、6回表に細川のソロホームランで3点を挙げた。先発投手陣が巨人打線を無失点に抑え、3-0とリード。巨人は松本が3安打と奮闘するも、あと一本が出ず苦しい展開。
【スタメン】
巨人: 1(三)浦田 俊輔 2(左)松本 剛 3(遊)泉口 友汰 4(一)Ｂ・ダルベック 5(捕)岸田 行倫 6(二)吉川 尚輝 7(中)Ｔ・キャベッジ 8(右)知念 大成 9(投)竹丸 和幸
中日: 1(中)岡林 勇希 2(左)細川 成也 3(遊)村松 開人 4(一)Ｍ・サノー 5(三)石川 昂弥 6(二)田中 幹也 7(右)Ｊ・ボスラー 8(捕)木下 拓哉 9(投)涌井 秀章
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「読売ジャイアンツ」のニュースまとめ
「中日ドラゴンズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|83
|46
|36
|1
|.561
|-
|2
|巨人
|84
|45
|37
|2
|.549
|1
|3
|ヤクルト
|84
|41
|42
|1
|.494
|5
|4
|DeNA
|84
|35
|46
|3
|.432
|10
|5
|広島
|81
|32
|45
|4
|.416
|11
|6
|中日
|86
|33
|52
|1
|.388
|14
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|84
|51
|32
|1
|.614
|-
|2
|西武
|88
|49
|36
|3
|.576
|3
|3
|日本ハム
|89
|49
|40
|0
|.551
|5
|4
|オリックス
|85
|42
|41
|2
|.506
|9
|5
|ロッテ
|82
|39
|40
|3
|.494
|10
|6
|楽天
|84
|34
|49
|1
|.410
|17