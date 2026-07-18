バレンシアに加入したMF佐藤龍之介が、プレシーズンで高パフォーマンスを見せているようだ。17日、スペイン紙『アス』が報じている。

今夏、FC東京からトップチーム史上初の日本人選手としてバレンシアに加入した佐藤。「ラ・リーガでプレーすることは、小さい頃からの夢」とスペイン挑戦に心を躍らせるロス世代のアタッカーは目下、カルロス・コルベラン監督が率いるチームの一員として、プレシーズンに臨んでいる。

そんな佐藤は、プレシーズンで高パフォーマンスを見せているようだ。スペイン紙『アス』は、日出づる国から到着した19歳について、「新加入組のなかで最も知名度は低かったが、ソーシャルメディアでプレー集が拡散された影響で、最も大きな期待を集めた選手でもあった」とした上で、「最初のトレーニングセッションで、彼は動画通りのプレーを見せ、実際に目の当たりにした人々を驚かせた」と指摘。「彼は爆発的なスピードを持ち、足だけでなく判断のスピードもとても素早い」とここまでトレーニングを間近で見てきた関係者は語っている、と併せて伝えた。

また同紙は、「コルベラン監督は、彼をスタメンとしてもサブとしても、チームにどう組み込むのか、すでに頭を悩ませている」としつつ、「彼は18日、ペトロ・デ・ルアンダとの親善試合でバレンシアのユニフォームを着てデビューする予定だ」と実戦デビューが近づいていることにも触れている。

プレシーズン開始後、佐藤に対する期待はさらに膨らんでいるが、新シーズンにどのような活躍を見せてくれるのだろうか。