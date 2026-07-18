ガンバ大阪は18日、明神智和コーチのトップチーム監督就任を発表した。

G大阪は明治安田J1百年構想リーグからイェンス・ウィッシング監督がチームを率い、AFCチャンピオンズリーグ2を制覇。しかし、今夏のキャンプイン直後にアル・イテハド（サウジアラビア）の引き抜きに遭い、監督不在の緊急事態となっていた。

後任を務めることになった明神新監督は、現役時代に柏レイソルやG大阪などで活躍し、G大阪ではJ1リーグ優勝やACL優勝などに貢献した。日本代表としても通算26キャップを数え、FIFAワールドカップ日韓2002に出場した。

引退後はG大阪のジュニアユースやユースのコーチを経て、2025年からトップチームコーチを務めていた。

指揮官就任に際し、明神監督は次のように意気込みを示した。

「この度、ガンバ大阪の監督に就任いたしました明神智和です。ガンバ大阪という歴史のある、偉大なチームの指揮を執れることを大変光栄に思っています。同時にこのクラブが求められているもの、期待されているもの、責任の重さも十分理解しています。一日一日を大事に、良い仕事をして、良いチームを作りあげます。観ている人を熱狂させられるように頑張りますので、応援よろしくお願いします」