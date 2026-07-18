夏土用は「夏の終わり」から「酷暑の始まり」へ ～適切な放熱で乗り切る東洋医学の知恵～

■東洋医学で見る夏土用とはどのような時期か

東洋思想では、季節の変わり目を「土用（どよう）」と言います。「土用」とは、四季の始まりである立春、立夏、立秋、立冬の直前18日間のことです。年4回ある「土用」は、それぞれ、春土用、夏土用、秋土用、冬土用と呼ばれます。

2026（令和8）年の暦で言うと、以下のようになります。

冬土用は 立春（2月4日）の前18日間（1月16日～2月3日）

春土用は 立夏（5月5日）の前18日間（4月17日～5月4日）

夏土用は 立秋（8月7日）の前18日間（7月20日～8月6日）

秋土用は 立冬（11月7日）の前18日間（10月20日～11月6日）

西洋医学では、臓器そのものを指す時「臓腑」と言います。東洋医学では、臓腑の臓器やその働きを含めて「蔵府」と書き表します。東洋医学では、春は肝蔵、夏は心蔵、秋は肺蔵、冬は腎蔵、「土用」の時期は脾蔵が旺盛に働くと考えられています。

「土用」の時期は、脾蔵（脾臓や胃）に関連した臓器に負担がかかり、不摂生をするとその臓器機能が低下しやすい時期と考えます。

7月20日～8月6日の時期は、関東の梅雨明けと重なることが多く、古くから湿気を日光で飛ばすために本や道具を整理する「土用干し」が行われました❶。梅干しの「天日干し」❶、田んぼを乾かす「中干し」も、この時期の重要な作業です❷。梅雨の空気を一変させるほど、力強い日差しへと切り替わる時期が、「夏土用」です。

「夏土用」は、暦の上で最も暑いとされる「大暑」と重なります❸。2026年は7月23日（木）が「大暑」です。各地で梅雨が明ける頃です。この時期のお天気は、年間を通して最も暑さが厳しい「盛夏」となります。同時に、食欲が低下する時期でもあります。

菅原道真ではなく、江戸時代の蘭学者・平賀源内が発案したと言われる「夏土用の丑の日（7月26日）に鰻（うなぎ）を食べる習慣」は、4回ある「土用」の中で、日本人に最も馴染み深い「土用」かもしれません。

「土用」の過ごし方いかんによっては、夏バテや冬バテを引き起こします。2025年11月19日発売の『知らないうちに寿命を縮める危ない生活習慣24』(清野充典著・小学館) には、「土用」の時期の過ごし方や普段の生活で注意すべき習慣を紹介していますので、ご一読ください。

■夏土用は酷暑の始まりか

ここ数年、夏の暑さが厳しくなり、2026（令和8）年4月17日には40℃以上の日を「酷暑日」とする用語が作られました❹。今年も早くから暑くなると思っていましたが、5月6月は、それほど気温が上がりませんでした。7月に入り、9日（木）から急に気温が上がり始めました。暑熱順化が出来ていない人は、熱中症の恐れがありますので、今からでも対策が必要です❺。

「春土用」は「湿度の急上昇と気温の変動」を感じる時期ですが、「夏土用」は「高温・多湿の持続」が最大の特徴です。一年で最も体力を消耗する時期ですので、夏土用は心身の健康を守る準備期間とも言えます。

暦の上では「夏土用」が終わると「立秋」です。一見涼しいイメージですが、実際は暑さの本番です。近年は、年間を通して暑い日が多く、夏の期間が年々長くなっています。東京における直近5年間の気温でみると、30℃を超える「真夏日」の出現が5月中旬から10月中旬まで続きます。70年前と比べて約3週間長くなっています❻❼。

清野鍼灸整骨院分院がある東京都府中市では、「夏土用」に差し掛かる昨年7月20日頃から、最高気温が35度（猛暑日）を下回らなくなり、8月半ばには40℃を超える「酷暑日」が出現しました。

暑さの感じ方は、同じ気温でも場所によって異なります。沿岸部は海風があるため涼しさを感じますが、都市部では「ヒートアイランド現象」が起きるため厳しい暑さを感じます❽。人工物に覆われた都市では、コンクリートが日中の熱を溜め込み、夜間も熱を放出し続けるため、最低気温が下がらない傾向にあります。過去100年間を振り返ってみると、日本全国の上昇気温が平均約1.2℃に対し、東京都では約3℃上昇していると言われています。

都市部ではビル群が風を遮ることにより、湿気が停滞して体感温度が上昇します。2026年はエルニーニョ現象の影響も指摘されており、夏の平均気温が例年以上に厳しくなるだろうと予想されています❾❿。近年の「夏土用」は、以前のような「夏の終わり」ではなく「酷暑の始まり」と云えるかもしれません。

■アイスクリームとかき氷

外気温が真夏日（30℃）を超えたころから、ヒトは「暑さ」を強く意識するようになります。熱中症の警戒ラインも真夏日が境です。体温を上回る猛暑日（35℃超）が続くと、次第に自力での放熱が追い付かなくなります。

気温が高くなると、ヒトは体熱を下げようとして大量の汗が出ます。そのため、冷房の使用や冷たい飲食を欲するようになります。アイスクリームやかき氷の購買率へ目を向けると、最高気温の上昇に比例して、7月中旬から8月中旬に急増します。

最高気温が34℃を境に、乳脂肪や空気を含む「アイスクリーム（約-7℃）」から内臓をダイレクトに冷やす純氷の「かき氷（約0℃）」へと人気が移る傾向があります。気温が体温と変わらない猛暑下では、冷やす力が強いかき氷を好むようになるためかもしれません⓫⓬。その結果、体熱を放熱する力を抑え込むため、体温調節機能に狂いが生じますので、過剰摂取には要注意です。

発汗しているときは、血液が体表に集中しています。一方、消化器への血流は相対的に減少しています。胃腸の働きが抑制されているときに、冷たいものや水気の多いものを過剰に摂取すると、胃腸の調子が悪くなり、夏バテを助長します。体力が低下すると、外気温の熱が体内にこもり、熱中症を誘発します。

「夏土用」を乗り切るためには、適度な放熱と適切な冷房使用が重要です。

■適切な冷房の温度とは

体に負担をかけない適切な冷房の温度は、どのくらいでしょうか。

一般的に、夏場を快適に過ごすための理想的な環境は、湿度が50～60％、25℃～28℃と言われています⓭。冷房の設定温度も、この範囲を目安に調整するのが望ましいと思います。

8月は、外気温が11時頃から上がり始め、14時頃をピークに17時頃まで暑さが続きます。一方で、建物内の室温ピークは外気より約1時間遅く、15時頃を頂点に19時ごろまで熱気が留まります。この時間帯に、空調を適切に稼働することが重要です。

ここで注意すべきことは、過度に室温が低い中で長時間居続けると、暑さに対応する適応力が失われるということです。

地域別に「暑いと感じる温度」のアンケートデータがあります。ほとんどの地域では「30℃前後」ですが、北海道だけは「25.9℃」です。北海道は、湿度や気温が他地域と比べても上がりにくいため、暑さに対する体感温度の基準値が低くなっていると考えられます。これは、一日中冷房が効いた低すぎる温度の中にいる状況と似ています。

真夏日や猛暑日が続く地域では、涼しくなる10月頃まで冷やしすぎに注意することが、「夏土用」後におこりやすい夏バテ予防につながります⓮。

また、室内の温度が高くなりやすいお住いの場合、

1）直射日光が差し込む窓や壁はカーテンなどで遮る

2）午前中のうちに一度窓を開ける

3）サーキュレーターなどで空気の対流を起こし 冷房の直撃を避ける

などの工夫が必要です。室内の風通しを工夫すると、夜間から明け方の室温が下がりやすくなります。

■猛暑や酷暑での過ごし方

猛暑や酷暑の中で冷房を使わずに過ごすことは、現実的ではないと言えます。大切なことは、冷房を適切に使い、体力を消耗させずに熱を逃がす環境を整えることです。

長時間冷房を使用した室内で、体をあまり動かさない、冷たい飲食が多いなどが続くと、体の表面が冷たくなり、お腹や下半身は冷えやすくなります。消化・吸収力が落ちて、疲労感が強くなった状態は、「夏バテの入り口」です。体の冷えた状態が長く続くと、夜間の眠りが浅くなる、外出時に熱がこもりやすくなるなど、熱中症のリスクが高まります。

内臓や自律神経を疲労させないためには、涼しさを冷たい飲食だけに頼らない下記のような工夫が必要です。

1．常日頃 常温や温かい飲食を心掛ける

2．食事始める前 最初に温かい飲み物を一口とる

3．冷たいものを飲食するときは 気温が高い日中を選ぶ

4．ラジオ体操やヨガ（YOGA）など 全身を動かす運動をする

ヨガ（YOGA）で安定した呼吸を訓練することにより、自律神経を整えることができます。

暑さの本番である8月を前に、「夏土用」の生活スタイルを整えることが、酷暑を乗り越える土台になります。

■夏バテ対策に鍼灸治療を

体が気候に〈順化〉していない人は、熱中症を引き起こしやすくなります⓯。

〈夏の疲れ〉や〈夏バテ〉を感じたら、鍼灸治療や瘀血治療をして、体調管理してみましょう。内外科治療である鍼灸治療や瘀血治療は、熱中症予防に最適です。

〈夏の疲れ〉の主な兆候 身体がほてる 夕方に疲れを感じる 胸が苦しくなる 息苦しさを覚える 動悸を感じる

〈夏バテ〉の主な兆候 だるさ 食欲不振 疲労感 睡眠障害

薬物治療（内科治療）や外科手術（外科治療）をした後に体調不良を感じている人にも、身体の外側から内臓機能に働きかける事が可能な鍼灸治療（内外科治療）は有効ですので、お近くの鍼灸院または鍼灸師が勤務している医療提供施設にご相談ください。清野が呼称する養正（ようせい）治療は、日常の適正な生活です。詳しくお知りになりたい人は、清野鍼灸整骨院ホームページ「くらしと養生」をご参照願います。体調管理や健康増進には、運動法や呼吸法が有効です。ヨガ（YOGA）療法をご希望の人は、清野メディカルヨーガもしくはお近くのヨガ教室にご相談戴きたく思います。

［参考文献］

❶新日本カレンダー 暦生活 はじめての土用干し

❷クボタ 土を乾かす「中干し」

❸tenki.jp 二十四節気の「大暑」とは 夏本番に迎える暦を解説

❹最高気温が40℃以上の日の名称を「酷暑日」に決定 | 気象庁

❺夏バテはからだの冷やし過ぎが原因かも？ 夏の疲れは心臓の疲労が原因！？

❻気象庁 過去の気象データ検索

❼ウェザーX “夏が長くなっている”ことの検証

❽気象庁 ヒートアイランド現象の「知識・解説」

❾東京都環境局 夏の暑さ対策の手引 平成 28 年 11 月 【概要版】

❿気象庁 エルニーニョ/ラニーニャ現象とは

⓫ウェザーニュース 気温34℃が境目 かき氷とアイスクリーム、どっちが食べたい？

⓬テレビ大阪 NO.217 夏だ！ ひんやり かき氷

⓭福岡県薬剤師会 質疑応答

⓮ウェザーニュース ポールンインサイド

⓮夏の暑さを乗り切る方法は服装にある？汗を出す事が体温調節の秘訣！？

⓯「熱中症が一番多いのは室内？熱中症対策にはクーラーの使用が有効？」

⓯あなたの「体感温度」感覚は正常！？「体性感覚」を衰えさせない方法はあるの？

（清野 充典：鍼灸師）