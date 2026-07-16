日本のVWの聖地「豊橋」でゴルフGTI生誕50年を祝う

GTI FAN FEST 2026

＠フォルクスワーゲン グループ ジャパン 豊橋本社

開催日:2026年6月13日（土）

1976年に初代フォルクスワーゲン（以下VW）ゴルフGTI（通称マークⅠ）がデビューしてから50年を迎えた節目の年。半世紀にわたってGTIが築いてきた歴史と価値を振り返り、現在のGTIとVW車を体感できるイベント「GTIファンフェスト2026」が、VWグループ ジャパン 豊橋本社で開催された。

ドイツのVWが愛知県の豊橋を日本の拠点に選んだ理由は、日本のほぼ中央に位置する地の利のよさにある。海外の生産工場から運ばれてきたVW車が専用ふ頭に陸揚げされたのち、PDI（納車前点検・整備）を経て全国の販売店に届けられる。

日本のGTI／VWファンにとって「聖地巡礼」ともいえる豊橋でのフェス開催。海外ではGTIファンが主体になってGTIトレッフェン（ミーティング）が長年開催されカーカルチャーとして根付いていて、ドイツ本国ではヴォルフスブルクのVW本社でGTIファンミーティングを催している。日本でもリクエストに応えて230組のVWオーナーを豊橋に迎え、GTIの誕生50年を祝った。

応募総数2600件のなかから選ばれた参加者。歴代ゴルフやルポ、ポロ、up!などのGTIファミリー、ビートル、パサート、トゥーラン、ID.Buzzなど多彩な顔ぶれが集い、VWオーナー同士で交流を深めた。

開会のあいさつとトークセッションに登壇した、フォルクスワーゲン グループ ジャパン（VGJ）の代表兼ブランドディレクターで自身もゴルフⅧ GTIオーナーのマーティン・ザーゲ氏と、ニュルブルクリンク24時間レースに参戦し、ドイツ車にも精通するモータージャーナリストでプロレーシングドライバーの木下隆之氏。かつてゴルフIIのワンメイクレース（ポカールカップ）にも参戦していた木下氏は「見た目がそんなに派手じゃなくて、‶速いオーラ″を隠しながら、でも乗ってみるとすごく速いのが魅力だし、50年ずっとキャラクターがブレずにベンチマークであり続ける。ブランドの軸がしっかりしていて、モデルチェンジのたびに着実に性能を上げてくるのは本当にスゴいこと」とゴルフGTIを評した。

木下氏が卓越したドラテクでゴルフGTIを限界域まで攻め込み、圧巻のパフォーマンスを披露して会場を沸かせた。

聖地ならではのコンテンツが、東京ドーム約1.6個分の広さがある三河港・明海地区の専用ふ頭、VGJが扱う全ブランド（VW、アウディ、ベントレー、ランボルギーニなど）を1日400台検査できるテクニカルサービスセンター（TSC）、補修用パーツなどを集中管理・配送する拠点のパーツデポを巡る見学ツアー。

三河港とは西浦、蒲郡、豊橋、田原４港の総称。自動車の輸入が金額・台数ともに33年連続日本一で、VWをはじめ28のブランドが輸出入を行う。7月6日からテスラ車の陸揚げが開始された。

正規ディーラーで販売されるすべてのVW車が初めて日本の地を踏むのが豊橋インポートセンター。日本のほぼ中央に位置し、車両とパーツを東日本と西日本双方に偏りのない最短ルートで陸送できるのが利点で、高品質と充実のアフターサービスを提供している。

特別公開！ 車両の陸上げから出荷まで

フォルクスワーゲン車を巡る旅

専用ふ頭にクルマが到着！

ドイツなど海外の生産工場から運ばれたVW、アウディ、ベントレー、ランボルギーニなどの最新車両が陸揚げされる。VGJ専用で長期リース契約を結んでいて、公共ふ頭のような入港遅れなどのリスクがなく、自社グループのスケジュール優先で入港できるために安定的かつタイムリーな供給が可能になる。

納車前点検はここで行う

TSCはおもに納車前点検・整備を行う施設。陸揚げされた車両が即座に運ばれ、日本の法規に適合しているかなどのチェック、精密な機能検査、内外装の最終クリーニングなど日本のユーザーに最高品質で届けるための要だ。

５万点の部品を管理・供給

VW、アウディ、ベントレーの定期交換や修理に必要な純正部品を輸入し、東京ドーム半分の広さの倉庫に保管するパーツデポ。1日平均8000件を受注し、全国に翌日着で配送できる迅速（じんそく）なサプライチェーンを構築。

日本仕様のパイロットモデル登場

ゴルフGTI 50周年限定車

開会式のあと、ゴルフGTI 50周年記念の日本限定車として全国300台限定で導入予定のパイロットモデルがアンベール。ダークグリーンのボディカラーは光の加減や見る角度でさまざまな表情を見せ、ダークメタリック×赤のアルミホイールが足元のアクセントになる。

参加者のクルマを拝見

「愛車の自慢をしてください」

「GTI部門」ベストカーアワード受賞

コイケヒロシさん

初代ゴルフGTI

初代ゴルフGTIは日本に正規輸入されておらず、1人目のオーナーが日本に並行輸入してから現オーナーのコイケさんの元に来るまでにたどってきたヒストリーだけでも壮大なドラマになる、希少な1977年式マークⅠ。前オーナーが外装をフルレストアし、機関系などをコイケさんが仕上げた。

エンジンはジェンビーの4連スロットル、スポーツインジェクション、同時点火に変更し、LINKのフルコンで制御。天候、標高、気温に左右されずに一発始動でアイドリングも安定。現代の技術を活用し扱いやすさを極めた。「車重が850kgぐらいだから街乗りなら3000回転も回せば十分。速さじゃなくてエンジンも含めた車両全体のフィーリングを楽しんでいます」。

KAZUさん

5代目ゴルフGTI

2008年に発売された限定1000台の「ゴルフGTI ピレリ」を新車で買ってから11万5000㎞走った。VWはゴルフⅡ CLiを皮切りに、ヴァナゴンT4やⅣのGTIを乗り継ぎ、たまたまキャンセルが出たので特別塗装サンフラワーのピレリオーナーになり、オリジナルを維持する。DSGに変速ショックが出て手放すことも考えたが、あまりコストをかけずに直してくれるお店と出会ってからは絶好調。

茂さん

８代目ゴルフGTI

Ｖ→Ⅶを2台→現行ⅧとゴルフGTIを4台乗り継ぎ、進化の過程を体感してきた。いずれも長距離ドライブで疲れ知らずなのは不変だが、排気音の勇ましいＶに対し内燃機の存在が薄いⅧは隔世の感があるという。ＶからⅦに乗り換えた際に強く感じたのは車重の軽さ。ハンドリングがとても軽快になった。内燃機ラストのGTIになるかも!?と選んだⅧは先進的だが、物理スイッチがなくなりインターフェイスに慣れないそうだ。

＜文＝湯目由明 写真＝山内潤也＞