コンビニのおむすびが、あの大谷翔平選手と再びタッグを組みました！

ファミリーマートから、おむすびアンバサダーを務める大谷選手とのコラボ第3弾となる「大きなおむすび 僕の鮭おかか」が、いよいよ2026年7月21日（火）に全国発売されます。しかも、このおむすび、ただ美味しいだけじゃないんです。購入することで、子どもたちの未来を応援する社会貢献活動にも繋がるという、まさに「打って良し、守って良し」のオールスター級の企画。今回は、その魅力と全貌を徹底解説します。

大谷翔平選手考案！「僕の鮭おかか」おむすびの魅力

アスリートを支える「鮭」とルーツの「おかか」が夢の共演

今回登場する「大きなおむすび 僕の鮭おかか」。名前を聞くだけで食欲がそそられますが、その具材選びには大谷選手ならではのこだわりが隠されています。

彼が普段から積極的に食事に取り入れている 「鮭」 と、高校生時代に「好きな具」として挙げていた 「おかか」 。まるで野球の最強バッテリーのように、現在のアスリートとしての彼を支える栄養満点の「鮭」と、ルーツとも言える懐かしい「おかか」が、一つの大きなおむすびの中で見事に融合しています。

定番の手巻おむすびの約1.5倍というビッグサイズも魅力的。食べ盛りの学生さんや、しっかり食べたい大人の方にもぴったりの食べ応えです。中身を見てみると、北海道産鮭だしとたまり醤油をベースにした旨みたっぷりの鮭フレークに、香ばしい醤油と白ごまが加わったコク深いおかかがたっぷり。これはもう、一口食べたら止まらないこと間違いなしですね！

商品詳細と賢い購入アドバイス

項目 詳細 商品名 大きなおむすび 僕の鮭おかか 価格 323円（税込348円） 発売日 2026年7月21日（火） 発売地域 全国約16,400店のファミリーマート 内容 北海道産鮭だしとたまり醤油ベースの鮭フレーク＋醤油・白ごま入りの香ばしいおかか。定番おむすびの1.5倍サイズ。

定番おむすびの1.5倍というボリュームでこの価格は、かなりお値打ちだと感じました。鮭とおかかという誰もが好きな組み合わせに加え、大谷選手のストーリーが詰まっていることを考えると、満足度は非常に高いはず。ランチやおやつはもちろん、ちょっとした軽食にも最適ではないでしょうか。

人気商品となりそうなので、発売日当日は早めの時間帯に最寄りのファミリーマートへ足を運ぶことをおすすめします。特に、大谷選手ファンは必見ですよ！

食べるだけじゃない！未来を応援する「スマイルおむすび プロジェクト」

この「大きなおむすび」シリーズは、ただ美味しいだけでなく、購入することで 「スマイルおむすび プロジェクト」 という社会貢献活動に繋がっています。大谷選手自身も深く関わるこのプロジェクトは、子どもたちの健やかな成長を応援する素晴らしい取り組みなんです。

子どもたちの笑顔を育む社会貢献活動

過去には、第1弾「僕の梅おかか」、第2弾「僕の鮭わかめ」の売上の一部で、こども食堂支援や全国の部活動を行う生徒たちへのおむすび差し入れが行われ、大谷選手からの手紙も届けられたとのこと。想像するだけで、子どもたちの喜ぶ顔が目に浮かびますね。

親子で楽しむ「スポーツ測定イベント」開催決定！

今回の第3弾では、これまでの活動に加え、 「親子スポーツ測定イベント」 の開催が決定しました！スポーツを通じて親子の絆を深め、子どもたちが自身の可能性を発見できる貴重な機会を提供します。

デジタル技術を駆使した体力測定や、プロの陸上選手による走り方講習など、盛りだくさんの内容です。体を動かすことの楽しさ、自身の運動能力を知ることのワクワク感、そして親子の笑顔。これらが一堂に会するイベントは、夏休みの素敵な思い出になること間違いなし！

【スマイルおむすび プロジェクト第3弾】親子スポーツ測定イベント 開催概要

項目 詳細 開催日時 2026年10月12日（月・祝）「スポーツの日」 9:00～13:00（予定） 開催場所 J-SOCIETY FOOTBALL PARK 多摩（東京都多摩市落合1-47 ニューシティ多摩センタービル8F） 募集人数 30組60名様（予定） 参加費 無料 内容 デジタル技術を用いた運動能力測定（5種目）、測定後「フィジカル測定結果シート」配布、多田修平選手による「走り方講習」、プログラム終了後ファミリーマートのおむすびを実食 応募期間 2026年7月21日（火）00:00〜8月24日（月）23:59まで

※本イベントに大谷翔平選手は登場しませんのでご注意ください。

特別ゲスト：日本を代表するスプリンター多田修平選手が登場！

イベントの特別ゲストは、日本選手権100m優勝経験を持ち、東京オリンピックにも出場したトップアスリート、多田修平選手！彼から直接、足が速くなるためのコツや正しい身体の使い方を学べるなんて、子どもたちにとって最高の経験になるはずです。プロの技を間近で見られるチャンス、これは見逃せません！

ファミリーマートが掲げる「いちばんチャレンジ」とは

ファミリーマートは、2026年9月に創立45周年を迎えるにあたり、「あなたのいちばんをたくさん作る『いちばんチャレンジ』 」という新スローガンを掲げています。これは、「おいしい」「わくわく楽しい」「地域に愛される」といった8つの分野で、お客さまに「いちばん」と選ばれる存在であり続けるための、彼らの大きな挑戦です。

今回の「大きなおむすび 僕の鮭おかか」の発売も、そして「スマイルおむすび プロジェクト」の継続も、まさにこの「いちばんチャレンジ」を体現する取り組みと言えるでしょう。単に商品を提供するだけでなく、食を通じて社会貢献活動を行い、顧客体験を豊かにしようとする姿勢は、私も共感するばかりです。

大谷翔平選手が初采配！「最強のファミマおむすび打線」を振り返る

大谷選手が2025年2月に「おむすびアンバサダー」に就任した際、ファミリーマートのおむすび9種類を試食し、野球の打線に例えた「おむすび打線」を考案していました。

「日本のおむすびなんて久々！」「迷うなぁ」と一つひとつを丁寧に味わいながら考え抜かれた打線は、彼の食へのこだわりが垣間見える、興味深い内容です。

大谷選手が組んだ「おむすび打線」

鮭はらみ手巻 紀州南高梅

「メジャー式の打線でいきます！」と語り、1番には王道の「鮭はらみ」、打線の要である4番には昔から好む「手巻 紀州南高梅」を選んだとのこと。「クリーンナップ系に、味が濃いめのおむすびを入れつつ、4番の梅でさっぱりさせる」という戦略的な打線は、彼らしいですね！

この夏、ファミリーマートで「大きなおむすび 僕の鮭おかか」を味わいながら、大谷選手の野球への情熱と子どもたちへの温かい想いを感じてみませんか？そして、もしお子さんがいらっしゃるなら、「親子スポーツ測定イベント」への応募もぜひ検討してみてください。

美味しいおむすびを食べて、笑顔の輪を広げる。そんな素敵な体験が、あなたの日常を少しだけ豊かにしてくれるはずです。「あなたと、コンビに、ファミリーマート」という言葉が、今回ほど心に響くことはないかもしれませんね！

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。