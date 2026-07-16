SNSテクノロジーズは7月14日、「主婦フリーランスの実態に関するアンケート調査」の結果を発表した。調査は6月17日〜26日、フリーランス・在宅ワークに従事している、または従事したことがある既婚女性506名を対象に、インターネットで行われた。

フリーランスを始めた際のスキル・経験を尋ねたところ、実に66.2%が「未経験から始めた」ことが明らかに。次いで「前職の経験を活かした」(22.1%)が続き、職種は「データ入力」(42.3%)や「Webライティング・記事作成」(38.5%)といった、未経験でも着手しやすいジャンルが上位を占めた。

フリーランスになってよかったこと

続いて、フリーランスになってよかったことを複数回答で尋ねたところ、「在宅で働ける」「働く時間を自由に決められる」「家庭・育児と両立しやすい」「人間関係のストレスが少ない」が上位に。一方、大変なこと・困ったことでは、「収入が不安定」(74.5%)、「仕事の獲得が難しい」(55.9%)、「単価が低い」(48.8%)と、経済面に関する項目が上位を占めた。

そこで、平均的な月収を教えてもらったところ、「1万円未満」(44.7%)が最多に。約8割が「月収5万円未満」となっており、「月収20万円以上」という人は2.6%にとどまっている。また、「扶養範囲」を意識しているかを聞くと、「扶養の範囲内に収まるよう抑えている」が50.4%、「扶養を意識していない・該当しない」が30.0%、「扶養を外れて働いている」は15.2%だった。

次に、「今後もフリーランスを続けたいですか?」と尋ねたところ、半数以上が「続けたい」(53.0%)と回答。「規模を広げたい」(23.7%)を合わせると、76.7%が継続・拡大志向であることが明らかに。「やめたい・パート等に戻りたい」はわずか3.0%だった。

そこで、「パートと比べて、フリーランスの働き方の満足度は?」と質問したところ、「フリーランスのほうが満足」が32.6%と、「パートのほうがよかった」(10.9%)を大きく上回る結果となった。