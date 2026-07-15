同じ「霊」を4人全員見た…家族に起きた「金縛り」体験の相談に、江原啓之の見解は？

スピリチュアリストの江原啓之がパーソナリティをつとめ、番組パートナーの奥迫協子とお送りするTOKYO FMのラジオ番組「Dr.Recella presents 江原啓之 おと語り」。今回の放送では、三姉妹と相談者の娘の計4人が全員、特徴の一致する“お侍さん”の霊を金縛りの中で目撃したという不思議な現象について、江原が解説とアドバイスを述べました。私は中学生の頃に金縛りにあい、お侍さんが出て来たことがありました。この話を2人の姉にすると「私も！」「私も!!」と二人とも同じ体験をしていたそうで、ビックリしました。そんなこともあるんだなぁと不思議に思っていましたが、これだけでは終わらず、私の娘も実家で寝ていたときに金縛りにあい、お侍さんが出て来たようです。さらに驚いたのが、お侍さんの特徴が4人とも一致していたのです。何か私たちに伝えようとされているのか気になっております。――この驚きのシンクロ体験に、江原は「これはね、そこのお家に関わっているお侍さんなんでしょうね」と穏やかに分析を始めました。江原：土地とかね。それが同じ場所にいるという。お家で見るんだったら、土地。そうじゃなく別の場所でも…ということでしたら、家系的なものです。だけども、この話は長い年月の中での出来事でしょう？ だから、そんな「何か伝えたい」とかいう緊急なものではないと思います。自分の存在とかを明かしたいんだと思うんですよね。――さらに江原は、霊の中でも「武士（お侍さん）の霊」は極めて対処しやすいと話し、番組パートナーの奥迫を驚かせます。江原：私ね、結構、武士が好きなんですよ。何故かと言うとね、武士って簡単なんですよ。例えば、武士の霊に出てくるとかあるでしょ？ 私は「ああ、ラッキー！」「簡単ですよ」って言うの。どうしてかっていうと、武士道ってあるでしょう？ そういうのと同じで武士は、人に迷惑をかけるとか、そういうの嫌うの。だから、「迷惑なんですけど……」って言ったら、「もう出ては来ぬ」とか言って、出て来ないの。奥迫：潔いんですね。かっこいい！江原：潔いんですよ、武士道だから。だから、ただ分かってもらおうと思って出てきた霊には、「あの、すみません。分かってもらいたければ、もうちょっと分かるような何かやり方して来てください。そうすれば理解しますから」って言ったら、向こうは「かたじけない」ってなるでしょう？奥迫：なるほど、話が通じるんですね。江原：それか、「すみません、迷惑なので金縛り止めてください。もうちょっと平和な出方は、ないのですか？」とか言うと、「拙者が悪い」とか、そういうふうになるわけ。自分がそれを口に出して言えば、向こうにちゃんと伝わりますから。意志を伝えることが大事なんです。――霊の潔い態度に感銘を受けつつ、江原は現代社会への苦言も織り交ぜてメッセージを投げかけました。江原：私は今の時代に武士道がほしい。今はもう、政治家から、何からがみんな武士道がないでしょう？ 言い訳とかばかり。役人も、、その場しのぎの嘘ばかりつくもん。で、後でどうせバレるのに、っていう。だから、やっぱり「駄目なことは駄目」「正しいことは正しい」「間違いは間違いと、今、全国民にそうなってほしいなと思っておりますよ。もうね、「クズにやる時間はねえだ！」っていうね（笑）。奥迫：命の時間はもったいないですからね。人の喜びや社会貢献に使いたいです。江原：そう。いけずな人に付き合っている時間はもったいない。本当に苦労した人は、人に優しい。あのね、中途半端な苦労な人が意地悪をするの。本当に苦労している人だったら、「自分がそうだったから、お前は行っておいで」って、こうなるんですよ。それが優しさに転ずるんです。＜番組概要＞番組名：Dr.Recella presents 江原啓之 おと語り放送日時：TOKYO FM／FM 大阪 毎週日曜 22:00～22:25、エフエム山陰 毎週土曜 12:30～12:55出演者：江原啓之、奥迫協子