左翼手は見送るだけ…オイシックスの“元阪神戦士”が豪快ソロ　5試合連続マ…

阪神タイガース 最新情報
オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブの渡邉諒選手は14日、三条パール金属スタジアムで行われたファーム・リーグ東地区16回戦の千葉ロッテマリーンズ戦に「3番・三塁」で先発出場。5試合連続複数安打となる第4号勝ち越しソロホームランを放った。
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4回、同点の2死走者なしで迎えた第3打席。ロッテ先発の吉川悠斗投手が投じた3球目の直球を鋭く捉えて、左翼スタンドに叩き込んだ。
渡邉選手は2013年ドラフト1位で東海大甲府高から北海道日本ハムファイターズに入団し、阪神タイガースを経て今季からオイシックスに加入した31歳。
持ち味の勝負強い打撃で、この日は5打数4安打1本塁打2打点と大暴れ。
今季ファームでは33試合で打率.300・4本塁打・OPS.802と安定した成績を残しており、直近は打棒が絶好調だ。
試合は7-9でロッテに敗れた。
【動画】左翼手は見送るだけ…！渡邉諒が放った勝ち越し豪快ソロがこちら
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絶好調
5試合連続複数安打中
渡邉諒 第4号ホームラン
⚾️オイシックス×ロッテ（ファーム）
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