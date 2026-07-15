







村上宗隆 最新情報



シカゴ・ホワイトソックスの村上宗隆選手は14日（日本時間15日）、オールスターゲーム前の「レッドカーペットショー」に初参加し、話題を呼んでいる。



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MLB公式Xは村上選手が白のジャケットにダメージジーンズを合わせたスタイルでレッドカーペットに登場する様子を投稿した。



ほかの選手たちがタキシードやスーツで登場する中、村上選手は唯一のジーンズ姿での登場に。



初めてのレッドカーペットショーで笑顔で観客の声援に応え、サインにも応じるなど"お祭り"を満喫した。



前日13日（日本時間14日）のホームランダービーでは第1ラウンドで20スイング中9本塁打を放ったが、準決勝進出はならず1回戦敗退。



それでも右太もも裏の肉離れによる離脱から復帰後、メジャー1年目にして初のオールスター出場を果たした村上選手。



今季はここまで打撃で存在感を発揮し続けており、"村神様"はオールスターの舞台でも米球界を沸かせている。





















【投稿】唯一のジーンズ姿！村上宗隆、レッドカーペットショーでの華麗な1枚がこちら

MLB Japanの公式Xより













🎉 レッドカーペット！



初めてのオールスター前のショーには

白のジャケットとダメージジーンズのスタイルで登場👏

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【了】