







大谷翔平 最新情報

デトロイト・タイガースのタリク・スクーバル投手をめぐるトレードの噂は、2026年のMLBトレード期限を前に大きな話題となっている。その中で、ロサンゼルス・ドジャースは有力な移籍先候補の1つとして見られている。米メディア『スタジアム・ラント』のチャールズ・ノース記者が言及した。



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スクーバルをめぐっては、これまで多くの球団が移籍先候補として名前を挙げられてきた。その中でも、特に目立つ候補としてフィラデルフィア・フィリーズ、アトランタ・ブレーブス、そしてドジャースの3球団が挙げられている。











特にドジャースはスクーバルを獲得するために放出できる有望株が豊富であり、獲得の筆頭候補だと言われている。実際にリバー・ライアン投手、ジャクソン・フェリス投手、キャム・ライター投手らを放出する案も出ているほどだ。



もしスクーバルがドジャースに加入となれば、大谷翔平選手や山本由伸投手らと球界屈指の先発ローテーションを組むことになるだろう。それは、ドジャースのワールドシリーズ3連覇が大きく近づくことを意味する。



注目の集まるスクーバルの動向について、ノース氏は「ドジャースはリーグ随一のファームシステムを保有している。スーパースターが獲得可能であれば、彼らの名前は必ず挙がるはずだ。スクーバルはまさにその類の選手であり、ドジャースは現実的な移籍先だ」と言及した。





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