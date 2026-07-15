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「MLBオールスターゲーム2026」が14日（日本時間15日）、フィリーズの本拠地シチズンズ・バンク・パークで開催。トロント・ブルージェイズのアーニー・クレメントが、華麗な守備で球場を沸かせた。











クレメントはブルージェイズでプレーしているユーティリティー性が魅力の内野手。ここまで93試合の出場で打率.296と好成績を残している。



5回のナショナル・リーグの攻撃で、ロサンゼルス・ドジャースのアンディ・パヘスが放った三遊間への打球に反応したクレメントは、軽快なフットワークで打球を処理。体勢を崩しながらも素早く送球体勢に移ると、ジャンプしながら一塁へ送球した。



打球への反応、捕球後の身のこなし、そして最後のジャンピングスローまで、一連の動きはまさに圧巻。



ニューヨーク・ヤンキースの名遊撃手として知られるジーター氏を彷彿とさせる美技に、シチズンズ・バンク・パークに大歓声が沸き起こった。























【動画】これがメジャー最高峰の守備…クレメント、華麗なジャンピングスローを披露













Ernie Clement makes a dazzling play and finishes it off with a Derek Jeter jump throw 😮

— MLB (@MLB)

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